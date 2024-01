Ladies, Ini Produk Body Care dengan Kandungan Super Foods yang Baik untuk Kulit

(Salah satu p roduk perawatan kulit pilihan dari NIVEA Online Exclusive Products. Foto: Dok. Istimewa)

NIVEA Online Exclusive Products

Saat ini, kebutuhan akan produk perawatan kulit tak hanya sebatas mencapai tampilan natural glowing, tapi juga memberikan kelembapan yang nyaman untuk beraktivitas seharian.Seperti diketahui, kulit butuh asupan untuk memperbaiki kinerja dan menjaga kesehatan dari paparan eksternal. Nah, perlindungan dan nutrisi untuk kulit bukanlah sekadar tentang perawatan rutin, namun perlu dukungan ekstra untuk siap menjalani hari yang lebih cerah dengan kulit sehat.Salah satu jenama perawatan kulit, NIVEA, menghadirkan solusi dengan pilihan rangkaian produk perawatan kulit tubuh dengan kandungan vitamin dan super foods.NIVEA memperkenalkan manfaat super foods yang menawarkan manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Kandungan khusus super foods dalam rangkaian perawatan NIVEA, yang mencakup vitamin, mineral, dan antioksidan, memiliki konsentrasi yang jauh lebih tinggi, untuk nutrisi kulit yang lebih optimal.Seperti, mangga, strawberry, acerola cherry, camu-camu berry, jeruk, alpukat, green tea, dan lemon, memberikan nutrisi kaya Vitamin C, antioksidan, serta kolagen yang memberi asupan esensial bagi kulit. Formula ini tidak hanya melindungi kulit dari radikal bebas, tetapi juga meningkatkan kekenyalan, kehalusan, mengurangi noda hitam, menjaga kelembapan, serta menjadikan kulit tampak sehat, kencang, dan cerah bercahaya.Dengan fokus pada tren perawatan kulit yang terus berkembang, NIVEA menghadirkan rangkaian produk pilihan dengan kandungan superfoods, yang bisa didapatkan exclusive secara online.Produk yang dikeluarkan pada Januari 2024 exclusive secara online tersebut, terdiri dari body serum dan body lotion yang menghidrasi secara menyeluruh. Serta micellar water untuk membersihkan sembari menutrisi kulit, dengan formula Vitamin C dan Vitamin E serta diperkaya super foods yang menutrisi hingga ke lapisan terdalam epidermis kulit secara lebih intensif untuk memperbaiki tanda kulit kusam dan rusak.Rangkaian produk NIVEA Online Exclusive Product ini memiliki formula yang ringan dan tidak lengket, untuk perlindungan optimal terhadap sinar matahari dan cuaca yang tak menentu.Selain itu, kandungan perlindungan SPF50 dan PA+++ pada produk Sun Extra Protect dari NIVEA, tidak hanya melindungi dari efek negatif paparan sinar UVA dan UVB, tapi juga menutrisi dengan Vitamin C dan E, serta super foods Camu-camu yang sudah teruji secara dermatologis membantu kulit vtubuh nampak sehat bercahaya.