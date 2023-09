Catat, 5 Brand Kosmetik Lokal yang Aman untuk Remaja

Moko Moko

Emina

Pigeon

Marcks

Mustika Puteri

(yyy)

Saat ini kosmetik bukan hanya kebutuhan sehari-hari untuk perempuan dewasa, kaum remaja pun sudah mulai mengenalnya. Itulah mengapa muncul beragam merek kosmetik yang menawarkan baik dari segi kandungan, kegunaan, harga, hingga tekstur yang cocok untuk jenis kulit mereka.Namun begitu, kita juga harus lebih berhati-hati untuk membeli kosmetik yang saat ini banyak di pasaran. Apalagi untuk anak yang baru mengalami masa puber.Bila kamu sebagai orang tua atau kamu sebagai remaja yang ingin mengenal kosmetik, ada baiknya perhatikan kandungan bahan yang terdapat dalam make up di pasaran. Jangan hanya karena merek ternama atau harga yang murah, tapi bisa jadi mengakibatkan kulit yang masih remaja menjadi rusak akibat kesalahan pakai kosmetik.Nah, melansir dari berbagai sumber berikut ini beberapa brand kosmetik lokal yang cocok dan aman digunakan oleh kaum remaja, di antaranya:Bila dilihat dari nama dan tampilan kemasannya, pasti banyak orang yang akan berpikir kalau merek ini keluaran Korea Selatan. Padahal, Moko Moko adalah brand lokal, lho! Hanya saja, diformulasikan di negeri Ginseng. Kemasan identik yang mudah dikenali adalah bentuk pouch untuk maskara, highlight, lip cream, dan kontur. Sehingga image #K-beautyinyourpocket semakin kental terasa. Rasanya, dengan harga yang masih terjangkau dan kemasan yang simpel, sangat cocok untuk digunakan si ABG.Produk lokal ini mungkin belum terlalu lama untuk make up kalangan remaja. Tapi gaungnya sudah mulai terdengar. Dengan tagline "born to be loved", cukup menggambarkan bahwa Emina memang memilih target konsumen remaja puber yang sedang mencari jati diri.Untuk kualitas bisa diandalkan, karena Emina masih satu grup dengan Wardah dan Make Over. Untuk produk make up remaja putri, bisa menggunakan Emina Creamatte, Emina Lip Cushion, ataupun Bare With Me bila ingin 'ningkrong' bersama teman. Asyiknya, Emina mengeluarkan cukup banyak produk make up untuk remaja putri. Jadi, tinggal pilih!Selain terkenal dengan produk bayi, Pigeon juga mengeluarkan produk kecantikan bernama Pigeon Teens dan salah satu produk andalannya adalah loose powder. Beberapa produk Pigeon Teens juga mengandung chamomile sebagai anti iritasi yang bagus untuk kulit wajah remaja dan dewasa. Bukan cuma skincare, Pigeon Teens juga menyediakan produk kosmetik lho!Brand make up ini juga cukup lama berkecimpung di dunia kosmetik Indonesia. Mungkin yang kamu ingat adalah produk bedak tabur Marcks yang biasa dipakai ibu-ibu. Faktanya, Marcks juga memiliki produk yang bisa digunakan kaum remaja putri. Brand di bawah naungan PT Kimia Farma ini memiliki Marcks’s Teens Compact Powder untuk remaja, Marcks’ Moisturizer, serta Marcks’ Micellar Water.Nah, produk kosmetik yang satu ini jangan ditanya lagi. Digagas oleh DR. BRA Mooryati Soedibyo, ini merupakan brand lokal yang bisa dibilang paling lawas dari kosmetik yang ada di Indonesia. Bila untuk kaum perempuan dewasa ada Mustika Ratu, maka untuk remaja putri ada Mustika Puteri. Kalau dulu yang kamu kenal hanya cologne ataupun body splash saja, kini makin beragam. Pokoknya, lengkap untuk memenuhi kebutuhan kosmetik harian kaum remaja kekinian.