Penjepit Bulu Mata Hacks untuk Make up Sempurna ala Selebgram Fahira Septiani

1. Cut crease

2. Gambar alis

3. Eyeliner

4. Lash curler

: Beauty Hacks membantu membuat hidupmu lebih mudah setiap hari dengan tutorial dan video kecantikan yang tidak konvensional dan sedang tren. Biasanya untuk orang yang sudah lama bekerja di industri kecantikan, atau gemar dalam seni make up, pasti memiliki tips dan trik kecantikan sendiri.Ditambah dengan era digital yang saat ini konten dan video beauty hacks sangat mudah ditemukan. Banyak orang yang sudah mencoba beberapa beauty hacks dan recreate make up menggunakan teknik tersebut.Mulai dari membasahkan spons make up yang dianggap dapat lebih mudah membaurkan foundation dan membentuk kembali eyeshadow yang pecah menggunakan alkohol, atau membakar lipstik agar warnanya lebih pigmented.Dilansir dari video yang dibagikan dalam akun Instagram @fahirair, yang mana Fahira Septiani meng-create make up hacks dengan penjepit bulu mata pada 28 April 2021. Berikut make up hacks dalam videonya:Cut crease eyeshadow adalah istilah yang sangat teknis untuk tampilan yang sangat keren. Ilusi optik dan tren kecantikan bagian yang sama, saat bayangan eyeshadow yang lebih terang memotong lipatan kelopak mata, menciptakan kontras dramatis yang membuat mata terlihat Bambi-besar dan tegas. Pada videonya Ira, begitu ia memanggil dirinya, membuat cut crease dengan penjepit bulu matanya untuk menciptakan mata yang tegas tanpa perlu repot.Siapa di sini yang masih mengalami kesulitan menggambar alis idaman? Terkadang bingung untuk membuat alis yang sama antara satu dengan sebelahnya.Dan mengalami kesulitan membentuk alis tanpa keluar garis yang akan membuat alis terlihat terlalu lebar. Ira melakukan pembentukan alis seperti membentuk cut creasenya. Pada hasilnya, alis terlihat sempurna.Selain alis, kesulitan yang dialami wanita ada pada eyeliner. terlebih wing liner harus dibentuk dengan sama, atau bisa menyebabkan ilusi mata berbeda.Agar wing liner yang kamu bentuk terlihat sempurna, kau bisa menggunakan penjepit bulu mata hacks ini untuk batas penggambaran eyeliner loh.Sudah pasti fungsi utama penjepit bulu mata ini sebagai alat pelentik. Alat ini dikenal untuk meningkatkan tampilan panjang bulu mata atau menjadi eye-mazing untuk mengeriting bulu mata. Kamu bisa menggunakan alat ini sebelum mengaplikasikan maskara pada mata ya, girls.