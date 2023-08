8 Cara Memutihkan Wajah dengan Cepat

Pola Hidup Sehat Yang Harus Dilakukan

1. Kendalikan Stres

2. Membersihkan Wajah Secara Rutin

3. Cukupi Kebutuhan Cairan Tubuh

4. Rutin Olahraga

5. Konsumsi Makanan Sehat dan Bergizi

6. Tidur yang Cukup

7. Menggunakan Tabir Surya

8. Menggunakan Masker Wajah

Bahan yang Dibutuhkan Untuk Mencerahkan Wajah

1. Madu, Susu, dan Lemon

2. Madu dan Pepaya

3. Cuka Apel

4. Kentang

(WAN)

Jakarta: Memiliki wajah cerah , bersih dan tampak merona merupakan dambaan setiap orang baik perempuan maupun laki-laki, karena dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri.Pasalnya, jika memiliki wajah kusam dan tidak bercahaya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri pada seseorang. Untuk mendapatkan kulit cerah, bersih dan segar, kebanyakan orang menginginkannya secara cepat dan instan.Banyak sekali produk kecantikan yang beredar dipasaran mengklaim dapat memutihkan wajah. Namun apakah produk kecantikan tersebut benar-benar aman untuk kulit wajah?Di sekitar kita banyak sekali bahan-bahan alami yang dapat digunakan untuk mendapatkan kulit wajah agar tampak lebih cerah, tanpa harus takut akan efek samping yang didapatkan. Penasaran bagaimana caranya? Yuk simak artikel ini!Baca: Manfaat Kulit Pisang untuk Kecantikan Kulit Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu mencerahkan kulit pada wajah yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat disertai perawatan untuk mencegah kulit kusam dengan menggunakan bahan alami.Stres dapat berdampak pada kesehatan kulit. Para ilmuwan percaya bahwa itu dapat meningkatkan tingkat peradangan, menurunkan aliran darah ke kulit, dan menunda penyembuhan kulit. Mengurangi stres dan meluangkan waktu untuk bersantai bisa menjadi upaya dalam cara memulihkan kulit yang sehat.Selanjutnya, cara mencerahkan kulit wajah secara alami adalah dengan membersihkan wajah secara rutin setelah beraktivitas di luar rumah atau setidaknya 2 kali sehari, yakni di pagi dan malam hari.Membersihkan wajah secara rutin akan membantu menghilangkan kotoran yang menempel pada kulit yang dapat menyebabkan wajah kusam hingga berjerawat. Usahakan memilih sabun cuci muka yang sesuai dengan jenis kulit. Misalnya, gunakan pembersih wajah yang terdapat kandungan melembapkan apabila Anda memiliki jenis kulit kering.Cara mencerahkan wajah secara alami juga bisa dilakukan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh harian. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh tidak hanya membantu tubuh terhindar dari dehidrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan kulit. Apabila tubuh mendapatkan cairan yang cukup, maka kolagen dan kelembapan pada kulit pun akan terjaga.Olahraga menjadi salah satu aktivitas penting yang perlu dilakukan untuk menunjang kesehatan tubuh, tak terkecuali membuat kulit kembali bercahaya. Olahraga dikatakan sebagai salah satu cara mencerahkan kulit secara alami karena dapat meningkatkan kemampuan jantung dalam memompa darah.Dengan begitu, jaringan kulit akan menerima asupan nutrisi dan oksigen dengan baik dan membuat kulit menjadi lebih cerah sekaligus sehat.Apabila Anda ingin kulit terawat dengan baik, maka usahakan untuk mengurangi asupan makanan olahan dan makanan asin. Pasalnya, kedua jenis makanan tersebut dapat meningkatkan risiko pembengkakan jaringan melalui retensi cairan sehingga menghambat refleksi cahaya alami kulit.Selain itu, mengonsumsi vitamin C juga bisa menjadi salah satu tips mencerahkan kulit secara alami yang cukup efektif. Manfaat vitamin C bagi kulit di antaranya membantu mencegah kerusakan kulit, menunda penuaan diri, mengurangi keriput, dan meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh.Beberapa contoh asupan yang kaya akan vitamin C adalah jeruk, kiwi, stroberi, dan jambu biji.Mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti begadang, juga bisa membantu Anda dalam memperoleh kulit yang sehat dan cerah.Jadi, pastikan Anda memiliki waktu tidur yang cukup setidaknya 7 jam per hari guna membantu pembentukan kolagen. Tidur yang cukup juga dapat melancarkan aliran darah, sehingga kulit akan mendapatkan nutrisi dengan optimal.Memakai tabir surya merupakan salah satu cara mencerahkan wajah secara alami yang tidak boleh terlewatkan. Saat berada di luar ruangan, kulit akan terpapar sinar matahari secara langsung. Di mana paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan kulit tampak lebih gelap.Anda disarankan menggunakan tabir surya dengan SPF minimal 30 untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Aplikasikan tabir surya setiap 2-3 jam sekali, terutama saat kulit terkena air atau berkeringat.Cara mencerahkan kulit secara alami selanjutnya adalah dengan menggunakan masker wajah dari bahan-bahan alami. Beberapa bahan alami yang dapat Anda gunakan untuk masker wajah di antaranya lemon, minyak zaitun, mentimun, kopi, madu, dan teh hijau.Bahan-bahan tersebut memiliki kandungan nutrisi, seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang mampu membersihkan pori-pori dan mengangkat sel kulit mati. Aktivitas ini perlu dilakukan secara rutin untuk memperoleh hasil yang maksimal.Lalu, apa saja saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mencerahkan wajah? Simak, berikut uraiannya.Kombinasi antara madu, susu, dan lemon sangat direkomendasikan, karena berbagai macam kandungan yang ada dalam bahan-bahan alami itu mampu mencerahkan kulit secara efektif.Anda hanya perlu mencampurkan madu, susu, dan lemon masing-masing sebanyak 1 sdm. Setelah teraduk rata, aplikasikan pada wajah yang sudah dibersihkan. Diamkan selama 20 menit lalu bilas dengan air hangat.Selain enak dikonsumsi, pepaya dan madu juga berguna untuk mencerahkan kulit wajah. Kandungan dalam bahan alami itu cukup efektif untuk membersihkan sel kulit mati serta menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat sehingga wajah terlihat semakin cerah.Pertama, hancurkan setengah pepaya hingga benar-benar halus. Setelah itu, tambahkan 1 sendok teh (sdt) madu lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, aplikasikan pada wajah selama 20 menit kemudian bilas dengan air.Cuka apel jadi bahan lain yang cocok untuk mencerahkan warna kulit. Caranya, oleskan cuka apel yang sudah dicampur dengan air ke wajah menggunakan kapas. Selain mencerahkan warna kulit, cuka apel juga bisa meredakan pori-pori kulit yang meradang.Tahukah Anda bahwa kentang bisa dimanfaatkan untuk mencerahkan wajah? Bahan alami itu mengandung antioksidan, vitamin, dan pencerah alami yang efektif membersihkan sel kulit mati.Cara nya pun cukup mudah. Pertama, potong kentang menjadi beberapa bagian. Setelah itu, gosokkan kentang yang sudah dipotong pada kulit lalu diamkan dulu selama 20 menit agar ekstrak kentang dapat terserap kulit secara maksimal. Selanjutnya, bilas dengan air hangat.Itu dia cara yang dapat dilakukan untuk memutihkan wajah dalam waktu cepat. Selain itu, jangan lupa bahwa perawatan kulit yang baik membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Teruslah menjaga kebersihan wajah, agar mendapatkan hasil yang maksimal.