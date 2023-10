8 Bahan Anti-Penuaan Paling Efektif untuk Kulit, Ada Tabir Surya hingga Retinol

Tabir surya

(Pilihlah bahan-bahan yang baik untuk kulit dan sudah teruji dengan benar serta disetujui oleh para dokter kulit. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)



Dalam dunia rutinitas perawatan kulit yang terus berkembang, bahan-bahan anti-penuaan, datang dan pergi dengan sangat cepat. Dan tentu saja, produk-produk tersebut mungkin mendapatkan banyak perhatian dan perbincangan.Jadi, meskipun kita ingin (dan memang) mengikuti tren perawatan kulit terkini, namun pilihlah bahan-bahan yang baik untuk kulit dan sudah teruji dengan benar serta disetujui oleh para dokter kulit.Masing-masing bahan utama ini membuat kulit tampak awet muda dengan cara yang sedikit berbeda, dan masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangannya sendiri.Nah, sebagai pertimbangan saat kamu memilih bahan anti penuaan terbaik untuk kulit, berikut delapan bahan skincare dan peringkatnya yang dianggap paling efektif untuk mengatasi penuaan kulit, seperti:Meski secara teknis, tabir surya merupakan produk, bukan bahan, tapi manfaatnya sangat dibutuhkan kulit. Pasalnya, bila tidak menggunakan tabir surya secara rutin, tidak ada gunanya membeli bahan anti-penuaan lainnya. Itulah sebabnya tabir surya, minimal SPF 30, berspektrum luas ada dalam daftar ini dan wajib ada dalam rutinitas skincare-mu terutama di pagi hari."Tabir surya berspektrum luas menghalangi sinar UVA yang menyebabkan penuaan dan sinar UVB yang menyebabkan rasa terbakar," jelas dokter kulit Rita Linkner, MD, dari RVL Skincare di New York City. Berdasarkan beberapa temuan FDA terbaru, seng oksida dan titanium dioksida, dua bahan tabir surya mineral yang paling umum digunakan, terbukti aman dan efektif."Ceramide adalah lipid yang menjaga penghalang ini tetap kuat dan sehat, menyegel kelembapan ke dalam kulit," ujar dokter kulit Chicago Jordan Carqueville, MD. Mengutip Real Simple, ceramide sangat bagus untuk membantu mencegah iritasi. Pun merupakan bahan yang baik untuk dicari jika kamu rentan terhadap eksem. Ceramide juga bahan yang efektif untuk semua jenis kulit.Bahan anti-penuaan ini memiliki ukuran molekul terkecil, sehingga dapat menembus paling dalam ke dalam kulit. Asam glikolat memiliki manfaat pengelupasan kulit tradisional dari AHA apa pun, dengan lembut melarutkan ikatan antara sel-sel kulit mati untuk memperbaiki tekstur, warna, dan ukuran pori-pori kulit. Namun, asam glikolat juga memiliki manfaat anti-penuaan unik lainnya, meningkatkan kadar kolagen dan elastin di kulit. Sehingga juga dapat membantu menangkal kerutan pada kulit.Bahan ramah kulit ini biasanya berasal dari susu dan umumnya lebih lembut dan tidak terlalu mengiritasi dibandingkan asam glikolat. Asam laktat merupakan bahan anti-penuaan yang umum baik pada pengelupasan kulit ringan di kantor maupun di rumah, yang membantu membuat kulit lebih rata dan bercahaya.Asam laktat telah terbukti meningkatkan faktor pelembap alami pada kulit. Perlu diingat bahwa asam laktat akan membuat kulit lebih sensitif saat terkena sinar matahari. Jadi, kamu harus ekstra rajin dan selalu menggunakan tabir surya ketika asam laktat adalah bagian dari produk anti-penuaan.Termasuk bahan skincare terfavorit karena kemampuannya dalam menghidrasi. Asam hialuronat bertindak seperti spons, menarik air dan kemudian menjebaknya di kulit. Artinya, produk ini tidak hanya melembapkan tetapi juga membantu mengencangkan kulit dan mengisi garis-garis halus karena dapat menahan air hingga ribuan kali beratnya sendiri. Pilihan terbaik adalah mengoleskan asam hialuronat pada kulit yang sedikit lembap, atau melapisinya dengan pelembap lain.Jika mengalami kemerahan atau iritasi apa pun, atau kondisi seperti rosacea, niacinimide adalah pilihan yang tepat. Suatu bentuk vitamin B3, niacinamide membantu menenangkan kulit yang meradang. Niacinamide secara umum dapat ditoleransi dengan baik untuk semua jenis kulit. Plus, memiliki manfaat tambahan yaitu membantu mencerahkan kulit dan menargetkan pigmentasi yang tidak diinginkan.Juga dikenal sebagai vitamin A, ini adalah salah satu bahan pengubah kulit yang paling efektif. Bahan perawatan kulit ini meningkatkan laju pergantian sel, alias mempercepat proses pengelupasan kulit. Retinol adalah bahan anti penuaan yang bagus untuk mengatasi garis-garis halus dan kerusakan akibat sinar matahari. Untuk alasan yang sama, produk ini juga baik untuk mengatasi noda. Karena menjadi tidak aktif saat terkena sinar matahari, pastikan kamu memakainya hanya sebelum tidur ya.Vitamin C tidak hanya merupakan antioksidan yang hebat, tapi juga membantu menetralisir radikal bebas yang merusak kulit yang disebabkan oleh paparan faktor lingkungan seperti sinar matahari dan polusi. Selain itu, juga mengganggu produksi pigmen berlebih pada kulit, membantu memudarkan bintik-bintik dan perubahan warna. Jika semua itu belum cukup, vitamin juga membantu merangsang produksi kolagen. Carilah produk vitamin C yang disimpan dalam botol gelap dan buram, dan simpan di tempat sejuk serta gelap, seperti laci.