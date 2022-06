Ingin Wajah Sehat dan Glowing? Ini 5 Produk Skincare yang Wajib Dipakai

1. Cleanser (pembersih)

2. Toner

(Pastikan kamu menggunakan toner setiap kali selesai membersihkan wajah untuk menyerap kulit berminyak. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

3. Serum

4. Moisturizer

(Sunscreen adalah produk skincare yang wajib digunakan untuk melindungi kulitmu dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

5. Protect (sunscreen)

Tampilan wajah selebriti Korea yang terlihat sehat, glowing dan natural menjadi dambaan banyak wanita di seluruh dunia. Sehingga, K-beauty (Korean Beauty) menjadi tren kecantikan yang populer dalam beberapa tahun ini.Namun, meski banyak disukai, tak sedikit wanita yang menganggap perawatan kulit wajah K-beauty itu sulit sekali dipahami atau tergolong ribet! Apalagi kalau melihat skincare routine yang digunakannya bisa mencapai 10 step dengan 10 jenis produk yang berbeda. Duh, perlu banyak waktu ya!Untuk melakukan perawatan wajah sebenarnya tidak perlu banyak step dan jenis kok. Kamu hanya perlu menggunakan lima produk skincare, namun ini wajib dilakukan secara rutin agar hasilnya lebih maksimal.Berikut ini lima produk dan langkah pemakaian skincare untuk mendapatkan wajah yang sehat dan glowing Mungkin kamu sudah bosan mendengar nasihat tentang membersihkan wajah dengan baik tapi kebanyakan kasus breakout terjadi karena proses pembersihan wajah yang tidak maksimal. Produk makeup dan skincare seperti foundation, BB cream, sunscreen atau moisturizer (terutama yang oil-based) harus dibersihkan secara menyeluruh agar tidak mengendap ke dalam pori-pori.Kamu membutuhkan first cleanser yang bisa mengangkat minyak, debu, kotoran, serta make up. Lalu, diikuti oleh second cleanser atau sabun cuci muka. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah double cleansing, di mana kamu menggunakan dua produk pembersih (cleanser dan facial wash) untuk mengangkat kotoran di wajah secara maksimal. Beberapa cleanser yang bisa jadi pilihan adalah cleansing oil, balm, milk, gel atau micellar water. Ingat, sesuaikan produk cleanser dengan kebutuhan kulitmu ya!Tidak cukup dengan cleansing, akan lebih baik lagi jika menambahkan toner untuk mengangkat dan menghilangkan kotoran agar lebih bersih lagi setelah melakukan metode cleansing. Toner juga berfungsi untuk menyerap kulit berminyak. Gunakan toner setiap kali kamu selesai membersihkan wajah.Agar kulit wajah tetap kencang dan awet muda, maka perlu dilakukan perawatan kulit dengan cara yang tepat. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu menggunakan serum wajah. Serum dirancang khusus yang mengandung bahan aktif mewah seperti vitamin dan mineral untuk merawat lapisan kulit wajah hingga ke bagian dalam. Untuk kamu yang ingin memiliki kulit wajah yang sehat dan lembap, pilihlah serum yang mengandung vitamin C, niacinamide, dan hyaluronic acid.Biasa disebut juga sebagai pelembap. Ini merupakan produk skincare yang sangat penting digunakan terutama di pagi hari. Moisturizer berguna mengembalikan protein keratin pada kulit wajah. Protein ini dibutuhkan agar kulit tetap lembap, halus, dan sehat. Apalagi, untuk yang bekerja di dalam ruangan ber-AC penting sekali untuk menggunakan moisturizer.Percuma kalau kamu sudah melakukan perawatan lengkap dari cleanse hingga moisturize jika di pada akhirnya kamu tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap sinar matahari. Untuk yang beraktivitas di luar ruangan, sunscreen atau tabir surya sangat penting digunakan.Apalagi, melihat kondisi Indonesia khususnya di Jakarta pada siang hari yang sinar mataharinya sangat menyengat. Sunscreen dapat mencegah sengatan sinar matahari yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Untuk itu, pilihlah sunscreen yang membuat kulitmu terlindung dari sinar UVA maupun UVB yang mengandung SPF 30 PA+++ atau SPF 50 PA+++.