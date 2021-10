Dijamin Halal! Ini 4 Bahan Kecantikan Alami dalam Ajaran Islam

1. Siwak

2. Celak mata

3. Henna

4. Minyak rambut

(SYN)

Jakarta: Saat ini banyak sekali bermunculan produk-produk kecantikan untuk merawat dan memperindah tubuh. Namun, tidak sedikit produk kecantikan yang ditawarkan menggunakan bahan kimia yang justru bisa berdampak buruk pada tubuh.Dalam Islam, kita memang dianjurkan untuk merawat diri sebagai bentuk mensyukuri apa yang telah diberikan Allah SWT . Namun, tidak dengan menggunakan produk-produk yang memiliki kandungan kimia maupun haram. Allah SWT menganjurkan untuk menggunakan bahan-bahan alami.Dilansir dari Oase.id, berikut beberapa bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk mempercantik diri yang sesuai dengan sunnah.Bersiwak dalam Islam merupakan perkara yang disunahkan, terutama sebelum salat. Siwak atau sikat gigi herbal yang alami biasanya berbentuk tongkat kecil berwarna coklat muda, yang langsung dioleskan pada gigi.Ibn Qayyim Al-Jawzijja, dalam salah satu kitabnya menjelaskan bahwa bersiwak dalam jumlah sedang membantu membersihkan gigi, mencegah gigi berlubang, menyegarkan nafas. Selain itu, secara ilmiah, bersiwak dapat membunuh kuman dan bakteri.Celak mata termasuk dalam kategori eyeliner yang berbentuk bubuk halus berwarna gelap. Penggunaan celak sifatnya sunnah bagi laki-laki maupun perempuan.Baca: Ladies, Ini 3 Produk Base Make Up Mother of Pearl by Tasya Farasya Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:“Celak yang terbaik untuk kamu adalah itsmid. Sesungguhnya ia bisa menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata.” (At-Tirmidzi : 2048)Produk ini adalah bentuk hiasan tubuh yang berbentuk pasta. Biasanya, henna terbuat dari daun tanaman pacar yang dikeringkan lalu ditumbuk dan dijadikan pasta.Pengaplikasian henna pada kulit akan memberikan warna coklat atau oranye. Henna akan memudar satu hingga tiga pekan setelah pemakaian. Henna juga dipercaya mampu membuat kulit kenyal, memperkuat kuku, dan memperbaiki kondisi rambut.Contoh minyak alami adalah minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak biji delima. Jenis minyak alami tersebut biasanya digunakan untuk rambut.Melumasi rambut dengan minyak alami adalah sebuah kebiasaan Rasulullah agar rambutnya tetap dalam keadaan sehat.