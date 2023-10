Resmikan 2 Klinik Baru, Dermies Max by Erha Rilis Treatment untuk Anti-Aging dan Wajah Tirus

(Tampilan klinik Dermies Max by Erha. Foto: Dok. Istimewa)

Sesuai dengan tingginya permintaan masyarakat dalam bidang kecantikan, kebutuhan akan klinik kecantikan yang kredibel dengan harga terjangkau, serta klinik kecantikan yang aman dan mampu memberikan hasil terpercaya, Dermies Max by Erha memberikan solusi dengan menawarkan berbagai treatment menarik.Bertepatan dengan pembukaan klinik baru di Lippo Mall Cikarang dan AEON Mall BSD City, Tangerang, Dermies Max by Erha juga meluncurkan dua treatment terbaru yakni Skin Booster Anti Aging Treatment dan Meso Lipo Treatment.Untuk perawatan Skin Booster Anti Aging Treatment memiliki delapan manfaat yang dapatdirasakan dengan hanya dalam sekali treatment antara lain; mengurangi garis halus dan kerutan, mengecilkan pori-pori, meregenerasi sel kulit baru, kulit lebih kenyal dan elastis, meningkatkan skin barrier, mengontrol minyak, memperbaiki tekstur dan meratakan warna kulit.Sementara, untuk Meso Lipo Treatment dipercaya dapat membantu menghancurkan lemakpada dagu dan pipi, serta dapat membentuk wajah lebih tirus dan simetris. Treatment ini diluncurkan karena salah satu keluhan yang paling banyak dialami masyarakat yaitu pipi chubby dan double chin.Sri Ayu Lestari, Head of Dermies Max by Erha mengatakan Dermies Max by Erha akan terus memberikan inovasi dan pilihan produk serta perawatan kecantikan yang terpercaya sebagai solusi yang tepat untuk kulit dan rambut sehat. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik, kami berharap bahwa Dermies Max by Erha dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan untuk masyarakat Indonesia."Untuk itu, dengan diresmikannya dua klinik kecantikan Dermies Max by Erha serta treatments yang ditawarkan, dapat menjadi solusi dan jawaban atas keresahan masyarakat untuk memilih klinik kecantikan serta treatment yang memuaskan dengan harga terjangkau dan hasil yang maksimal," tutup Sri.