Aktor Drakor Song Joong-Ki Meriahkan Scarlett Beautyverse

(Aktor utama Vincenzo, Song Joong-Ki meet and greet di acara Scarlett Beautyverse. Foto: Dok. Istimewa)

Mungkin Kamis tanggal 24 November 2022 lalu menjadi salah satu hari manis bagi para penggemar Song Joong-Ki . Salah satu aktor Korea Selatan yang terkenal dengan series Vincenzo ini memang menjadi idola kaum hawa di banyak negara, salah satunya di Indonesia.Dan pada 24 hingga 27 November lalu itu brand anak negeri Scarlett mengadakan acara Scarlett Beautyverse yang berlokasi di Central Park Mall, Jakarta yang sengaja menerbangkan Song Joong-Ki.Tujuannya yaitu agar bisa menyapa para penggemar Indonesia serta Sahabat Scarlett yang beruntung. Sejak tahun 2021, Song Joong-Ki yang terkenal atas perannya di Descendants of the Sun, hingga Sungkyunkwan Scandal ini memang telah menjadi Star Ambassador untuk Scarlett.Song Joong-Ki menyampaikan apresiasinya bagi ratusan fans yang telah mengantre demi mengikuti meet and greet (temu idola) di Scarlett Beautyverse tersebut.“Saya terkejut melihat banyak sekali yang sudah datang, tidak hanya di indoor tapi juga di outdoor, bahkan kehujanan tadi. Saya sangat berterima kasih atas antusiasme dan dukungan kalian,” kata aktor sekaligus model ini.Sebagai bentuk apresiasi, Felicya Angelista selaku Founder Scarlett pun memberikan hadiah budaya Indonesia berupa batik. Setelah mengucapkan terima kasih, Song Joong-Ki kemudian langsung memakai hadiah batik tersebut.Selain adanya meet and greet dengan Song Joong-Ki, Scarlett Beautyverse juga diramaikan oleh peluncuran produk terbaru Scarlett yaitu 7x Ceramide Barrier Up Moisturizer yang menjadi produk pertama Scarlett di launching bersama sang Star Ambassador Song Joong Ki.Peluncuran produk terbaru Scarlett ini tidak hanya mengundang perhatian dari para tamu yang hadir, melainkan Song Joong Ki sendiri pun tertarik dengan produk moisturizer tersebut sambil turut mengucapkan pelafalannya.“Meskipun sulit pelafalannya tapi aku suka. Aku akan bawa produk ini dan membagikannya ke teman-teman aktor dan aktris,” ungkap Song Joong Ki sambil memasukan produk tersebut ke saku jasnya.Agenda menarik lainnya yaitu selling booth, games booth, dan lucky draw booth, semuanya dapat diikuti secara gratis.Uniknya, dalam acara itu juga Scarlett berhasil memecahkan rekor MURI untuk “Pemakaian Body Serum oleh Peserta Terbanyak”. Total ada 1.089 peserta yang mengikuti pemecahan rekor ini.“Terima kasih ya buat semua Sahabat Scarlett di sini yang sudah meluangkan usaha untuk mendapatkan VIP Ticket Beautyverse. Kami sengaja merancang acara yang sangat meriah demi menghibur semua Sahabat Scarlett, termasuk mendatangkan Song Joong Ki yang sudah lama ditunggu-tunggu," beber Felicya Angelista "Terinspirasi dari Song Joong Ki, harapannya tentu kita semua bisa semakin percaya diri mengekspresikan diri bersama Scarlett,” tambahnya lagi.Selama lima tahun berdiri, Scarlett terus berinovasi untuk menghadirkan jajaran produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit masyarakat Indonesia.Secara total, kini Scarlett memiliki 53 varian produk yang terdiri dari perawatan kulit lengkap, mulai body care, face care, hingga hair care.