Walking Tour Seru Bersama Jakarta Good Guide

Tur mengelilingi tempat-tempat atau walking tour di Jakarta telah banyak dibicarakan. Berdiri dengan nama Jakarta Good Guide, mengelilingi kota Jakarta mudah dengan melakukan tur bersama tim mereka.Walking tour menjadi konsep dari berkeliling Jakarta ini. Tidak semua Jakarta tentunya akan dikunjungi dalam satu hari, melainkan ada beberapa titik yang menjadi tempat di mana layaknya kita sedang berwisata di kota sendiri.Pada kali ini, tim Medcom berkesempatan mengikuti walking tour. Memiliki misi untuk membuat masyarakat Indonesia tidak malas bergerak, tur berjalan ini menghabiskan waktu dua hingga dua setengah jam dalam satu perjalanan."Orang Indonesia itu identik dengan malas gerak, malas jalan. Makanya, kita punya misi untuk menggerakkan masyarakat bisa banyak jalan dan bergerak," kata Huans, salah satu tur guide dari Jakarta Good Guide.Selama dari proses hingga perjalanan tur selesai, tim Medcom merasakan hal yang berbeda, khususnya ketika kita merupakan warga asli dari Jakarta. Banyak hal yang bisa dieksplorasi di Jakarta ketika tur berlangsung.Jika kamu berminat mengisi waktu saat weekend atau menambah pengetahuan seputar kota kamu, mengikuti tur berjalan ini bisa menjadi pilihan! Belum tahu bagaimana cara mengikutinya? Tenang saja! Kamu bisa mengetahui serba-serbi walking tour ini.Walking tour ini memiliki banyak sekali rute untuk Jakarta. Mulai dari bagian utara hingga selatan, timur dan barat, hingga pusat pun ada. Kamu dijamin akan tertarik pada setiap rutenya!Pemaparan dari Huans sendiri, rute yang menjadi kesukaan orang-orang adalah sebanyak lima rute. "Rute favorit itu biasanya Chinatown, Pasar Baru, Taman Makam Belanda, Cikini, sama Menteng."Untuk rute setiap minggu pun berbeda. Tidak semua rute dihadirkan oleh penyedia tur ini. Kamu tetap perlu mengecek jadwal tur mingguan di Instagram Jakarta Walking Tour/@jktgoodguide.Setelah memilih rute, kamu bisa melakukan registrasi pada link pendaftaran yang tersedia pada akun Instagram mereka. Selepas itu, kamu tinggal menunggu email konfirmasi apakah mendapatkan slot atau tidak.Fakta menarik, jadwal Jumat, Sabtu, dan Minggu menjadi banyak incaran. Sering kali daftar pesertanya pun penuh dan mau tidak mau harus tidak mendapatkan slot perjalanan."Biasanya Jumat, Sabtu, sama Minggu paling laku. Slotnya bakal cepet abis karena weekend mungkin, ya," ujar Huans kembali.Jika kamu mendapatkan slot perjalanan, selamat! Kamu bisa melakukan tur berjalan bersama mereka. Hanya tinggal datang ke tempat lokasi titik kumpul, dan jangan lupa perhatikan apa-apa saja yang disampaikan pada email.Walking tour ini pun mengusung konsep 'pay as you wish'. Kita bisa bayar mereka sesuai dengan kepuasan dalam perjalanan. Hal ini tentu dipertimbangkan banyak hal mengenai pembayaran."Kalau kita menetapkan HTM sejak awal, biasanya enggak banyak yang minat. Makanya, tur ini nerapin pay as you wish aja, artinya bayar sesuai kepuasan aja," kata Ibek, salah satu guide dari Jakarta Good Guide.Jika kamu mengikuti tur ini, harap siapkan duit berbasis digital atau cashless. Karena tim ini tak menerima uang secara langsung, melainkan melalui scan QRIS. Meskipun kecurangan pasti ada, tetapi tim Jakarta Good Guide tetap menerapkan pembayaran ini."Yah, kalo pura-pura scan terus enggak bayar, pasti ada. Tapi kita enggak ambil pusing. Kalau memang ingin bayar silakan, kalau tidak, ya sudah. Itu urusan sama Tuhan," lanjut Ibek.Setiap rute yang ditawarkan oleh walking tour ini tentunya menarik untuk dikunjungi ya Teman Gaya. Dengan mengikuti walking tour, kamu bisa banyak memelajari sejarah Jakarta seraya berjalan-jalan. Kuy, dicoba!