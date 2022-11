(TIN)

Wajah Krispen Pakpahan (26) sumringah begitu tahu salah satu idolanya ada di sebuah pameran. Ya, Doraemon sosok kucing lucu nan baik hati yang selalu mau membantu siapa pun yang ia temui hadir dalam beragam bentuk.Walau ia di Jakarta dan belum berkesempatan untuk melihat pameran Doraemon bertajuk The Doraemon Exhibition Singapore 2022 di Singapura, namun harapannya melambung tinggi agar suatu saat pameran Doraemon selanjutnya ada di Jakarta."Pengin bangetlah (melihat pameran Doraemon), apalagi koleksinya lucu-lucu. Sangat menarik (aneka) perintilan kecil-kecil bentuk variasi," bebernya saat dihubungi tim Medcom.id.Baginya, banyak value positif dari sosok Doraemon, sehingga membuatnya tetap mencintainya hingga ia beranjak dewasa. "Doraemon itu selalu baik. Walau pun diisengin gimana pun, dia tetap baik. Dan butuh apa aja, pasti bisa tercapai," ungkap Krispen.Lalu, sebenarnya apa dan bagaimana sosok Doraemon ini? Fun fact berikut ini bisa membantu kamu terus mencintai kucing lucu yang baik ini deh. Yuk simak!The Doraemon Exhibition Singapore 2022 berada di National Museum of Singapore, di 93 Stamford Rd, Singapura. Digelar pukul 10 pagi hingga 7 sore setiap hari dari 5 November 2022 hingga 5 Februari 2023.Tiket dijual dengan harga SGD30 (Rp332.348) untuk dewasa, SG25 (Rp277.662) untuk mereka yang di bawah usia 18 tahun, dan gratis bagi anak-anak di bawah usia 6 tahun. Tiket pameran bisa dibeli di Doraemon-exhibit.sg/tickets. Semua harga sudah termasuk pajak.Menampilkan Doraemon melalui lensa 28 seniman dan kelompok seni kontemporer Jepang terkemuka, karya seni yang dipamerkan menanggapi tema "Buat Doraemon Asli Anda Sendiri" atau "Create Your Own Original Doraemon”.Pameran ini menjadi pameran perdana di luar Jepang sejak debut pameran pertamanya dulu tahun 2022.Dipersembahkan oleh LEYOUKI serta didukung NMS dan DFW Creative Pte. Ltd., dan didukung oleh National Museum of Singapore (NMS).Dalam pameran ini, menampilkan karya seni khas yang menangkap kenangan para seniman tentang Doraemon dan pandangan mereka tentang ikon tercinta Jepang ini.Pameran ini menghadirkan perpaduan beragam ide, media, dan teknik yang mencakup lukisan, patung, grafik, dan fotografi. Dua karya seniman Singapura juga dihadirkan secara eksklusif sebagai bagian dari showcase ini.Pameran edisi Singapura juga menampilkan pilihan gambar dan sketsa berharga Museum Fujiko F Fujio oleh mendiang pencipta Doraemon Mr Fujiko, dalam fitur langka berjudul “Pameran Gambar Asli MANGA DORAEMON”, yang secara khusus dipamerkan untuk pertama kalinya di luar Jepang.Pengunjung juga dapat menantikan penawaran pelengkap yang menarik termasuk kafe pop-up dan pengalaman berbelanja dengan koleksi Doraemon edisi terbatas.Salah satu artist dalam acara The Doraemon Exhibition Singapore 2022L adalah Sebastian Masuda yang akan melakukan workshop. Dipimpin oleh seniman kontemporer Sebastian Masuda untuk membuat Doraemon versi kamu sendiri.Kamu bisa belajar membuat maskot Doraemon dengan dekorasi warna-warni. Selain Sebastian Masuda ada pula Makoto AIDA, Kayo UME, Motohiko ODANI, Ryota KUWAKUBO, Tomoko KONOIKE, Akinori GOTO, Satomi KONDO, Tomoyoshi SAKAMOTO, Masaharu SATO, ShiShi YAMAZAKI, Ai SHINOHARA, Kotobuki SHIRIAGARI, Yuta NAKAZATO, Suitou Nakatsuka, Yoshitomo NARA, Yasuyuki NISHIO, Mika NINAGAWA, Miran FUKUDA, Sebastian MASUDA, Kumi MACHIDA, Takashi MURAKAMI, Yasumasa MORIMURA + Junko KOIKE, YAMAGUCHI Akira, Hidenori YAMAGUCHI + Wataru ITO, Ryuki YAMAMOTO, Rena Rena (Rena Nakajima), Nozomi WATANABE.Menampilkan Doraemon melalui kacamata 28 seniman dan kelompok seni kontemporer Jepang terkemuka yang diundang untuk membuat Doraemon versi asli mereka sendiri. Para seniman ini telah menciptakan karya yang mengekspresikan perasaan dan ingatan mereka tentang Doraemon.Dalam pameran The Doraemon Exhibition Singapore 2022, pengunjung dan kolektor dapat memperoleh suvenir eksklusif Doraemon, termasuk barang-barang koleksi Doraemon orisinal dari Fujiko F Fujio Museum dan versi Singapura.Jajaran barang Doraemon yang unik — termasuk barang-barang pameran Doraemon terbatas, koleksi Doraemon edisi Singapura yang eksklusif, dan barang-barang Museum Fujiko F Fujio.Nama ‘dorayaki’ berasal dari kata dalam bahasa Jepang, yaitu ‘dora’ yang berarti gong, dan ‘yaki’ yang berarti dimasak dengan panas kering. Nama ini diyakini diberikan karena kemiripan bentuknya dengan perkusi piringan logam gong, seperti dilansir dari Japantimes.Teori asal usul dorayaki juga lekat dengan seorang pahlawan legendaris bernama Saito no Musashibo Benkei. Menurut cerita, saat terluka parah Benkei dirawat oleh sepasang kakek nenek. Pasangan tua itu memberinya kue bulat kecil yang dimasak di permukaan gong. Kue itu diyakini menjadi awal mula terciptanya dorayaki pertama.Alasan mengapa Doraemon menyukai kue dorayaki adalah teksturnya yang lembut hingga membuat Doraemon selalu berliur ketika melihat Dorayaki, Bentuknya lucu seperti gong yang dalam bahasa jepang diartikan sebagai Dora.Harumnya dorayaki sehingga membuat Doraemon selalu menemukannya di semua tempat. Dalam keadaan yang panas kue Dorayaki juga di sebut sebagai penghangat jiwa yang dingin.