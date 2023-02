(TIN)

Banyak banget alasan kenapa kita jadi rajin ke kantor. Coba kamu mention beberapa alasannya. Misalnya, "Karena lokasinya oke banget.." atau "Karena pekerjaannya passion kamu baget."Hal lainnya yang enggak kalah menarik juga fasilitas, jenjang karier, dan suasana kantor yang bikin kamu betah dan jadi bekerja sepenuh hati. Gimana nih kalau kamu dapatkan semuanya? All is possible right?Hal ini tergambar jelas di AirAsia RedQ (atau yang biasa disebut RedQ saja ini) di Pekeliling 5, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA 2), Sepang, Malaysia. Tim Medcom.id berkunjung ke "Markas Utama" dari airline yang punya slogan “Now Everyone Can Fly” ini.Kamu lagi males banget ke bawah berjalan kaki. Jangan khawatir karena RedQ AirAsia punya perosotan atau tabung seluncuran spiral baja tahan karat yang terpatri di lantai paling atas.Buat kamu yang pencinta nge-gym pastinya ini adalah tempat kerja impian. Gimana enggak, kamu juga bisa berolahraga di sela atau selesai kamu kerja. Bikin badan tambah sehat deh!Sudah dapat kupon gratis buat makan siang para karyawan, kamu juga masih bisa membeli berbabagi makanan, jajanan, sampai aneka cake dan kopi yang berada di area RedQ AirAsia ini.Kamu lagi benar-benar ngantuk dan sudah enggak konsen lagi bekerja karena habis menyelesaikan report semalaman. Kamu bisa mendapatkan tidur berkualitas di sleeping pod. Dijamin nyaman dan bisa mengembalikan kebugaran kamu lagi setelahnya.Tiba-tiba perlu tatanan rambut yang rapi karena ada meeting dengan klien dan atasan? Ada salon kecil yang bisa memberikan kamu penampilan terbaik. Setelah itu kalau lagi repot dengan urusan anak dan tak bisa meninggalkannya terdapat ruangan untuk penitipan anak serta enggak lupa klinik kesehatan untuk menunjang kesehatan semua karyawan dan kru. Termasuk juga basketball court dan mini golf course.1. Memiliki luas 18.000 meter persegi2. Terdiri dari dengan enam lantai3. Jadi rumah kedua bagi lebih dari 2000 karyawan AirAsia4. Berkonsep terbuka open office atau open space office5. Punya ruangan untuk bermain game untuk melepas penat selesai bekerja6. April 2019 lalu AirAsia memenangkan penghargaan bergengsi "ASEAN HR AWARDS 2019" (Malaysia Category). Penghargaan ini merupakan penghargaan prestisius ini juga mengambil pendekatan inovatif untuk mengenali kontribusi wirausaha terhadap industri dan menyediakan platform untuk meningkatkan profil, merek, produk, dan layanan merekaJadi benar adanya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fabrizio Scrima, profesor psikologi dari Universitas Rouen Prancis. Perasaan kita di tempat kerja dapat dijelaskan dengan mudah. Hubungan antara afektif perasaan, kognitif atau pikiran, dan perilaku menimbulkan keinginan untuk tiba di sana lebih awal dan pulang paling akhir.Jadi bisa dibilang, ini merupakan perpaduan ke tempat yang bisa memberikan kita langsung sebuah hiburan sekaligus kenyamanan. So, dapat dikatakan RedQ is all about fun.Artikel dan foto oleh