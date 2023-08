Berkunjung ke Hoi An, Kota Bersejarah di Vietnam

(WWD)

Terletak di jantung Asia Tenggara, Vietnam menawarkan kebudayaan yang kaya, pemandangan alam yang beragam, masakan lezat, dan penduduk lokal yang ramah. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah menjadi tujuan wisata yang tengah naik daun, menarik minat banyak wisatawan dari seluruh dunia.Vietnam memiliki sejumlah destinasi menarik, salah satunya Da Nang. Kota pantai yang terkenal di Vietnam tersebut semakin menarik perhatian besar tidak hanya bagi wisatawan domestik tetapi juga internasional belakangan ini.Tak hanya Da Nang, kita bisa mengunjungi Kota Hoi An, yang terletak di bagian tengah Vietnam (Provinsi Quang Nam) dengan perjalanan selama 40 menit dengan mobil dari Da Nang.Hoi An telah lama dikenal dengan kawasan bersejarahnya, sebuah situs warisan dunia, dengan kompleks warisan arsitektur yang khas. Hoi An berfungsi sebagai pelabuhan perdagangan dari abad ke-15 hingga ke-19, saat ini dapat dilihat dengan mudah bahwa suasana yang bersemangat dari zaman dahulu sebagian besar tetap ada dan tidak mengalami perubahan.Hoi An adalah suatu tempat dengan hal-hal yang banyak bisa dilihat, dinikmati, dan juga dilakukan. Dengan sekitar 120,000 penduduk, Hoi An diangkat sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO.Tiket masuk Kota Hoi An dibanderol dengan harga 120.000 VND per orang atau sekitar Rp90.000, untuk naik becak di sini harus merogoh kocek sebesar 250.000 VND atau sekitar Rp160.000 untuk 30 menit, naik perahu sebesar 200.000 VND atau sekitar Rp128.000, 1 perahu untuk 4 orang.Pengunjung juga bisa melepas lampion di sungai Thu Bon yang mengalir di Kota Hoi An hanya dengan 10.000 VND saja, atau sekitar Rp6.500.Sebagai informasi, untuk ke Da Nang hanya menempuh perjalanan pesawat selama 1 jam dari kota Ho Chi Minh. Vietjet, maskapai swasta terbesar Vietnam telah meluncurkan penerbangan langsung dari Jakarta ke Kota Ho Chi Minh mulai 5 Agustus.Layanan baru ini meningkatkan jaringan penerbangan Vietjet antara Indonesia dan Vietnam menjadi 3 rute, yaitu dari Bali ke Ho Chi Minh City, Bali ke Hanoi, dan Jakarta ke Ho Chi Minh. Medcom.id/Harianty Zeng