Perusahaan Didorong Lestarikan Lingkungan dan Wujudkan Bisnis Berkelanjutan

Jakarta: PT Olahkarsa Inovasi Indonesia bersama Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) mendorong perusahaan untuk ikut melestarikan lingkungan dan mewujudkan bisnis yang berkelanjutan, dengan menggelar CSR Outlook Awards 2023.Mengusung tema 'ESG: Moving Towards Sustainable Future', acara ini memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah berupaya mengimplementasikan konsep Environmental, Social, Governance (ESG) dalam proses bisnisnya.Executive Director IBCSD Indah Budiani berharap penghargaan ini bisa menjadi pemicu semangat perusahaan untuk terus peduli dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan "Semuanya telah menjadi pemenang, terus semangat untuk membangun masyarakat dan melestarikan lingkungan untuk mewujudkan bisnis berkelanjutan," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 28 Juli 2023.Ricardo yang merupakan perwakilan PT Bukit Makmur Mandiri Utama, peraih Gold Medal pada kategori Best Practice in Education, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, CSR telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam operasi bisnis perusahaannya."Kami menyadari untuk membangun bisnis yang berkelanjutan tidak hanya dengan mencari keuntungan semata, namun harus disertai dengan komitmen dalam menjaga lingkungan dan berkontribusi aktif dalam menyejahterakan masyarakat," tegas dia.Adapun, penghargaan diberikan ke dalam beberapa kategori, diantaranya Best Practice in Economic Empowerment, Best Practice in Education, Best Practice in Environment, Best Practice in Creating Shared Value, dan Best Outstanding Leader.Sebanyak 82 nomine menjadi peserta dalam CSR Outlook Award 2023 ini. Para nomine tersebut kemudian melakukan penjurian paper dan pitching.