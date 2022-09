Menggaet Anak Muda Melek Isu Lingkungan

The Conversation Indonesia mengajak peserta untuk mengeksplorasi salah satu dari subtema berikut:

Kehutanan dan penggunaan lahan. Pengembangan kendaraan listrik dan dampak turunannya. Energi terbarukan yang bisa diakses banyak orang. Laut dan kehidupan pesisir. Pendanaan proyek ramah lingkungan yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah. Polusi. Masyarakat adat. Kota dan pembangunan berkelanjutan.

Jakarta: The Conversation Indonesia (TCID) mengajak anak-anak muda kreatif, inovatif, dan peduli terhadap isu lingkungan untuk berpartisipasi dalam Kompetisi Video The Conversation Indonesia 2022.Pendaftaran peserta kompetisi ini telah dibuka pada 2 September 2022 dan akan ditutup 30 September. Kompetisi ini terbuka untuk umum, dapat diikuti oleh Warga Negara Indonesia berusia 17-27 tahun, dan tidak berasal dari kalangan profesional di bidang videografi dan sinematografi.Para peserta dapat merekam video melalui kamera ponsel dengan mengangkat tema lingkungan, yaitu perubahan iklim dan pembangunan ramah lingkungan."Kompetisi video The Conversation Indonesia bertujuan untuk menyediakan ruang bagi anak muda Indonesia mengekspresikan kepedulian mereka terhadap isu lingkungan dengan cara yang kreatif dan mendorong diskusi publik terkait perubahan iklim dan pembangunan ramah lingkungan," kata CEO/Publisher The Conversation Indonesia Prodita Kusuma Sabarini, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 September 2022.Ia mengatakan, generasi Z memiliki kesadaran yang tinggi soal perubahan iklim. "Kami ingin mendorong anak muda untuk mengeksplorasi dampak perubahan iklim terhadap komunitas mereka serta potensi solusi yang ada untuk memperlambat laju perubahan iklim," kata Prodita."Kompetisi ini juga bertujuan mengembangkan kapasitas anak muda yang punya potensi di bidang videografi dan sinematografi dalam membuat film dokumenter dengan isu lingkungan," kata Prodita.Tim seleksi akan memilih sepuluh tim terbaik untuk mengikuti workshop peningkatan kapasitas dan pendalaman isu bersama para akademisi, jurnalis lingkungan, dan filmmaker dokumenter dari Watchdoc.Para finalis akan diberikan kesempatan memperbaiki video yang telah didaftarkan sebelumnya. Pemenang pertama kompetisi video The Conversation Indonesia akan mendapatkan uang tunai senilai Rp12 juta, pemenang kedua sebesar Rp9 juta, dan pemenang ketiga sebesar Rp6 juta.Tiga video terbaik dari para pemenang akan ditayangkan di kanal Watchdoc Documentary. Informasi selengkapnya terkait dengan syarat dan ketentuan kompetisi, dapat diakses di Kompetisi Video The Conversation Indonesia Rangkaian Kompetisi Video TCID 2022 diadakan The Conversation Indonesia dengan didukung oleh Ford Foundation.The Conversation Indonesia juga bermitra dengan Watchdoc Documentary dan Program Studi Digital Journalism Universitas Multimedia Nusantara dalam rangkaian kegiatan kompetisi video ini. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, peserta dapat mengunggah karya video dan mendaftarkan diri di tautan Kompetisi Video The Conversation Indonesia paling lambat 30 September 2022 pukul 23.59 WIB.Tim seleksi akan mengadakan seleksi karya dan wawancara daring kepada kandidat terpilih, sebelum mengumumkan 10 tim finalis yang berhak mengikuti rangkaian workshop peningkatan kapasitas. Nantinya, para finalis akan mendapatkan mentoring dan diberikan kesempatan untuk kembali turun ke lapangan dan memperbaiki video. Penjurian akan dilakukan setelah pengumpulan video dari tim finalis dan pemenang akan diumumkan pada 14 Februari 2023. Keseluruhan acara diselenggarakan tanpa dipungut biaya.