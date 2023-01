Seberapa Penting Sih Prinsip ESG dalam Dunia Investasi?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perusahaan dan investor di seluruh dunia, termasuk Indonesia, kini telah mengadopsi prinsip ESG atau Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola Perusahaan) untuk membangun bisnis dan melakukan investasi Pada era ini, implementasi keberlanjutan secara ESG telah menjadi kerangka fundamental untuk menganalisis dan mengukur parameter kerja di luar metrik keuntungan finansial. Pengimplementasian ini dipercepat dengan adanya beragam peraturan yang ditujukan untuk mengatur dan memonitor kontribusi riil perusahaan terhadap prinsip ESG.Menurut Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna, Utari Octavianty, meningkatnya kesadaran tentang keberlanjutan telah menciptakan dorongan kuat pada bisnis. Profit, bagi Aruna, bukan satu-satunya fokus sekarang, tetapi juga bagaimana bisnis dilakukan."Apakah kita peduli terhadap lingkungan ? Apakah kita peduli pada generasi berikutnya? Sejauh ini, Aruna memiliki tiga inisiatif utama untuk mendukung keberlanjutan di ekosistem kelautan dan perikanan, yakni Aruna Zero Waste Hub, Apartemen Rajungan, dan A Lobster Farm," tutur dia, dalam keterangan resminya, Kamis, 12 Januari 2023.Dia mengatakan, ketiganya berfokus pada elemen-elemen substansial dalam ESG, yakni people, profit, dan planet. Perlu diketahui, kesetaraan gender, terutama dalam gaji dan representasi rupanya juga menjadi upaya untuk merealisasikan inklusi keuangan bagi masyarakat. ESG dinilainya memiliki pengertian yang relatif luas."Aruna melihat hal ini sebagai sarana untuk mencapai visi jangka panjang, sebagai bentuk kontribusi positif dari sisi nonprofit. Sebagai bentuk komitmen Aruna pada keberlanjutan bisnis maka Aruna mengawal implementasi ESG agar berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Serta, sebagai bentuk transparansi bisnis, Aruna merilis ESG Report yang merupakan laporan atas kegiatan sosial jangka panjang yang Aruna lakukan," jelasnya.Sejalan dengan itu, dinilai sebagai perusahaan yang berfokus pada implementasi keberlanjutan secara ESG, Aruna menjadi salah satu pembicara di Indonesia PE-VC Summit 2023 oleh DealstreetAsia yang berdiskusi tentang "ESG Integration with Business Strategy Key to Long-Term Value Creation".Editor in Chief DealstreetAsia, Joji Philip, menambahkan, dari perspektif editorial, diskusi terkait ESG Integration with Business Strategy Key to Long-Term Value Creation ini penting, terutama untuk aspek lingkungan yang belakangan ini menjadi fokus utama bagi pertumbuhan bisnis. Tak hanya bagi perusahaan yang didanai, tetapi tentu juga untuk para investor."Dengan komunitas investor global yang pun memiliki concern pada prinsip dan implementasi ESG, niscaya perusahaan yang didanai pun akan memiliki concern yang sama. Pertanyaan utama yang kami ajukan bagi para panelis adalah 'Mengapa perusahaan teknologi Indonesia harus peduli dengan ESG?'. Dengan demikian, kita dapat memperoleh gambaran mengenai langkah nyata yang sudah perusahaan di ASEAN ambil untuk berada di garda terdepan ESG," pungkasnya.