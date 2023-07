Wamen BUMN Ajak Swasta Capai Target Net Zero Emission

(ANN)

Jakarta: Target untuk mencapai net zero emission tidak dapat dilakukan secara individu. Perlu kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga swasta.Hal itu disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Mansury yang mengajak sektor swasta untuk terlibat pada target net zero emission atau netralitas karbon yang sudah ditetapkan.Pahala sebagai President of CFA Society, yang merupakan perkumpulan nonlaba profesi investasi, mengajak para investor untuk hadir dalam konferensi Indonesia’s Transition towards Net Zero pada Kamis, 6 Juli di Jakarta, untuk mendukung program transisi energi Indonesia."Pendanaan untuk mendukung net zero emission kan tentu tidak sedikit. Lalu, siapa yang akan membiayai, selain dari negara. Tentu ada peran investor dan pasar modal juga dalam hal ini," ucapnya dilansir Media Indonesia, Selasa, 4 Juli 2023.Pahala juga membahas dalam Chartered Financial Analyst (CFA) Society Indonesia mengenai beberapa hal yang sudah menjadi mandatori bisnis BUMN dalam rangka memenangkan persaingan bisnis di era transisi energi seperti investasi environmental, social, and governance (ESG) yang dianggapDalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Mandiri Manajemen Investasi Aliyahdin Saugi menjelaskan pentingnya perusahaan-perusahaan menerapkan kinerja ESG yang baik agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang buruk."Kami juga meyakinkan kalau fokus pada investasi ESG akan menghasilkan return yang lebih baik karena investasi ini sifatnya berkelanjutan," jelasnya.