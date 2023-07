Masih Jadi Isu Global, Masyarakat Indonesia Diajak Memulai Gaya Hidup Zero Waste

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Great Eastern Life Indonesia menyoroti isu sampah di Indonesia yang telah menjadi isu global. Sampah tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, tetapi juga bagi keberlangsungan hidup masyarakat.Data resmi terbaru dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menunjukkan jumlah timbunan sampah di Indonesia per akhir 2022 mencapai 18,8 juta ton dan 4,2 juta ton di antaranya tidak berhasil terkelola dengan baik.Sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik di daratan berujung terbawa ke sungai hingga berakhir di lautan. Jika kondisi ini tidak tertangani, KLHK memperkirakan pada 2030, jumlah sampah (khususnya sampah plastik ) di lautan akan mencapai hingga 53 juta metrik ton per tahun.Pada 2050, sampah plastik akan mendominasi ikan di lautan, sehingga berpengaruh pada konsumsi air bersih masyarakat. Melihat hal ini, seiring dengan peringatan Sustainability Day pada 26 Oktober 2022, Great Eastern Life Indonesia berkolaborasi dengan Saya Pilih Bumi (bagian National Geographic Indonesia) memulai rangkaian kampanye Reach for a Greener Tomorrow yang bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia memulai gaya hidup tanpa sampah (zero waste).Rangkaian kampanye Reach for a Greener Tomorrow diwujudkan lewat berbagai konten edukasi di media sosial dan Instagram Live yang berisi tips menerapkan gaya hidup zero waste hingga menggelar talkshow offline yang turut menghadirkan para pegiat lingkungan bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari 2023.Sebagai wujud nyata dalam membantu masyarakat untuk konsisten menerapkan gaya hidup zero waste, setidaknya dengan memulai untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai, Great Eastern Life Indonesia dan Saya Pilih Bumi membagikan 5.000 kantong belanja ramah lingkungan kepada masyarakat Indonesia lewat bantuan 21 komunitas pegiat lingkungan.Kantong belanja itu pun dibuat dengan bahan daur ulang oleh masyarakat lokal sehingga juga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Hasilnya, sebanyak >150 masyarakat turut membagikan ceritanya di Instagram tentang memulai menerapkan gaya hidup zero waste dalam periode Zero Waste Kit Challenge.Visi misi ini membuat Great Eastern Life Indonesia meraih penghargaan ESG Initiatives of the Year-Indonesia dalam Insurance Asia Award 2023- penghargaan bergengsi skala Asia Pasifik. Great Eastern Life Indonesia menjadi satu-satunya perusahaan asuransi di Indonesia yang dianugerahi ESG Initiatives of the Year ini."Penghargaan ini tentunya menjadi bukti keberhasilan upaya Great Eastern Life Indonesia dalam komitmennya untuk menerapkan ESG (Environment, Social, dan Governance/ESG) di dalam proses bisnisnya," ungkap Presiden Direktur Great Eastern Life Indonesia, Clement Lien Cheong Kiat, dalam keterangan resminya, Senin, 31 Juli 2023.Inisiatif keberlanjutan Great Eastern Life Indonesia yang berlandaskan pada tiga pilar ESG tidak terlepas dari entitas dan tanggung jawab Great Eastern Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi jiwa yang ada dan tumbuh di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat. Ini juga sejalan dengan brand promise Great Eastern Life Indonesia yang ingin menginspirasi masyarakat dan nasabah untuk bisa meraih berbagai aspirasi dalam hidup dan Jadi Hebat, Reach for Great. Jadi Hebat juga berarti peduli dengan lingkungan dan sosial masyarakat.Tak hanya dengan kampanye Reach for a Greener Tomorrow, Great Eastern Life Indonesia juga menerapkan berbagai inisiatif lain yang berlandaskan ESG untuk keberlangsungan bisnis dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Mulai dari mengubah sarana promosi hingga reward untuk nasabah dari yang semula berbentuk cetak (seperti brosur) menjadi digital, memproduksi merchandise ramah lingkungan atau pun merchandise yang terbuat dari bahan daur ulang, hingga meluncurkan platform inovasi digital sebagai bagian dari transformasi digital perusahaan.Great Eastern Life Indonesia juga telah menyelenggarakan lebih dari 30 kelas/webinar/IG Live dengan topik-topik yang berkaitan dengan literasi finansial atau kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tercatat telah dihadiri oleh lebih dari 7.000 peserta."Sebagai perusahaan asuransi yang telah berdiri lebih dari 26 tahun di Indonesia dan lebih dari satu abad di Asia, kami memiliki komitmen penuh untuk menerapkan prinsip ESG dalam keberlangsungan bisnis kami, berdampingan dengan upaya kami menciptakan solusi perlindungan yang dibutuhkan masyarakat. Kami juga melibatkan karyawan, nasabah, mitra, hingga masyarakat luas untuk ikut serta berpartisipasi dalam setiap upaya keberlanjutan kami. Penghargaan ESG Initiatives of The Year ini menjadi salah satu bukti komitmen kami telah diakui di lingkup Asia dan kami akan mempertahankannya," ujar Presiden Direktur Great Eastern Life Indonesia, Clement Lien Cheong Kiat, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 31 Juli 2023.Penghargaan ESG Initiatives of the Year dalam Insurance Asia Award 2023 ini menegaskan posisi Great Eastern Life Indonesia sebagai pelopor dalam menjalankan inisiatif ESG di industri asuransi. Penghargaan ini memotivasi Great Eastern Life Indonesia untuk terus menciptakan program-program yang dapat memberikan dampak keberlanjutan untuk lingkungan dan masyarakat."Great Eastern Life Indonesia pun berkomitmen meneruskan inisiatif baik ini sehingga dapat membantu menciptakan masa depan Indonesia yang lebih hebat, Reach for a Greater Tomorrow," tutup dia.