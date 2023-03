Mensinkronisasi UMKM dengan ESG, Bagaimana Caranya?

Peran UMKM dengan ESG





Jakarta: KoinWorks merekam jejak praktik bisnis berkelanjutan dan road map perusahaan untuk komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam Impact Report berjudul Leveling Up Beyond Finance. Melalui ini, perseroan berkomitmen menjadi the most impactful fintech di Asia Tenggara."Model bisnis KoinWorks selalu mengutamakan inklusi dan dampak sosial. Impact Report kami yang baru diluncurkan merupakan langkah penting dalam memberikan dampak sosial yang ingin kami tuju. Sebagaimana kami membangun ekosistem digital yang inklusif, kami ingin partner, shareholders, dan pengguna kami memiliki akses ke strategi yang layak dan praktik bisnis terbaik yang telah kami terapkan," jelas CEO dan Co-Founder KoinWorks Benedicto Haryono, Kamis, 30 Maret 2023.KoinWorks telah memberikan contoh layak dan menginspirasi upaya ESG yang berhasil dengan UMKM melalui Impact Report tersebut. Serta bagaimana pemerintah dan sektor swasta mensinergikan prioritasnya untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.Plt Asisten Deputi Bidang Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Danang Sri Wibowo mengatakan UMKM berperan penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."UMKM merupakan pilar penting perekonomian Indonesia. Untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan, inovasi bagi UMKM tentu diperlukan, dan upaya kolaboratif yang inklusif harus dilaksanakan dengan kerangka bisnis yang tervalidasi," ujarnya.Dia menuturkan, UMKM berperan untuk menggairahkan pembangunan ekonomi, yang singgungannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat besar. Menurut dia, potensi UMKM sangat besar dengan keberagaman jenis dan produknya, sehingga menjadi sebuah keharusan untuk bisa naik kelas."Dengan adanya kontribusi dari swasta, mendorong UMKM naik kelas lebih baik dan maju, sehingga tercipta ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Saat ini pemerintah sedang menyusun data base tunggal. Data base ini tersebar di berbagai kementerian lembaga, kami berupaya mengambil dari berbagai data itu, selama tidak melanggar UU yang ada," jelas Danang.Dengan merancang Impact Report, KoinWorks memastikan tolok ukur dampaknya jelas, relevan, terukur, dan menerapkan kebijakan ketat untuk keamanan data."Kami mengadopsi standar internasional pada kerangka ESG untuk startup, karena kami ingin mengekspresikan literasi berkelanjutan dan inklusi keuangan yang kami terapkan dengan cara yang sama layaknya komunitas global. Sehingga kami dapat bekerja dengan tujuan terpadu untuk masa depan kita bersama," tambah SVP Impact & ESG KoinWorks Angelique Timmer.Menurut Angelique, KoinWorks akan semakin mahir dalam inovasi-inovasi yang berfokus pada ESG dan menarik investasi untuk mendukung upaya perseroan dalam rangka memperbaiki lingkungan dan masyarakat Indonesia sembari mempertahankan pertumbuhan bisnis.Selain menyoroti imbal hasil KoinWorks yang berdampak, East Ventures, salah satu investor awal KoinWorks, percaya Impact Report ini menunjukkan kontribusi signifikan KoinWorks dalam menciptakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan."KoinWorks menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung akses keuangan, khususnya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan akses permodalan.Kami senang melihat KoinWorks, salah satu perusahaan portofolio kami, telah meluncurkanImpact Report. KoinWorks menunjukkan rekam jejak positif atas komitmennya untuk membukaakses layanan keuangan dan memberdayakan masyarakat Indonesia dalam mencapai inklusikeuangan," ujar Avina Sugiarto, Partner East Ventures.Kolaborasi dengan mitra juga menjadi salah satu pendekatan penting KoinWorks untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif guna melayani segmen underserved. Salah satu contoh kolaborasi untuk menciptakan pertumbuhan yang berdampak adalah dengan Wifkain, sebuah manufacturing-as-a-service platform untuk fashion brand dan pabrik, melalui penyediaan supply-chain financing."Kami selalu mencari cara untuk mendukung para mitra, sehingga kami sangat mengapresiasi kerja sama dengan KoinWorks yang memiliki misi serupa dengan kami, melalui supply-chain financing. Dengan fasilitas ini, mitra dan klien kami dapat mengelola arus kas mereka dengan lebih baik, terutama terkait dengan pengadaan tekstil, manufaktur, dan logistik," tambah Chief of Strategic Office Wifkain Humprey.Ke depan, KoinWorks bertujuan untuk mencapai karbon netral, dan mendorong UMKM memiliki model bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. KoinWorks juga bertujuan untuk meraih Golden Certificate Cerise, panduan berstandar internasional untuk perlindungan konsumen, sebagai salah satu bentuk komitmennya.Pada 2025, KoinWorks menargetkan lebih dari dua juta UMKM bergabung dalam ekosistem digitalnya yang inklusif, dan memiliki setidaknya 40 persen gender diversity di dalam perusahaan.