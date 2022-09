Ini Pembahasan Side Event G20 Development Ministerial Meeting Hari Pertama

Explore the Existing Condition of Blue Economy Sector in Indonesia (1st Session). Possible Scenario of Blue Economy Development Strategy and Blue Finance (2nd Session). Initiatives in the Scope of Blue Economy Development Implementation (3rd Session).

Belitung: Kementerian PPN/Bappenas hari ini menggelar dua pembahasan dalam side event yang digelar hari ini.Adapun pembahasan pertama yakni Seminar of The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap di 7 September 2022 yang mengusung tiga sesi:Kemudian dilanjutkan dengan tema G20 Development Ministerial Meeting Side Event bertema "Harnessing the Ecosystem of Aerospace Industry in Indonesia"."Side event blue economy ( ekonomi biru ) sejalan dengan blue economy roadmap," ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, dalam sambutannya, Rabu, 7 September 2022.Menurut dia, ekonomi biru merupakan bagian dari upaya Bappenas dalam mentransformasikan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang, sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.Tak hanya itu, lanjut dia, implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim."Side event ini akan jadi bagian dari upaya Bappenas dalam proses penyusunan peta jalan blue economy di Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat ide baru dari peta jalan blue economy di Indonesia," jelasnya.Adapun dalam kegiatan di hari pertama ini dihadiri oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Minister for Development Cooperation and Nordic Cooperation Denmark Flemming Moller Mortensen.