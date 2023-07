Sektor Ini Paling Berkontribusi Sukseskan Net Zero Emission

Baca juga: Wamen BUMN Ajak Swasta Capai Target Net Zero Emission

Jakarta: Wakil Menteri BUMN 1 Pahala N. Mansury menyampaikan sektor yang paling berpengaruh dalam kesuksesan target Indonesia menuju net zero adalah sektor keuangan.Seperti diketahui saat ini Indonesia dalam masa transisi menuju target pengurangan emisi Green House Gas (GHG) sebesar 29 persen tanpa syarat dan sebesar 41 persen dengan syarat. Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai Emisi Net Zero paling lambat pada 2060."Saat ini transisi Indonesia menuju net Zero menjadi topik hangat karena Indonesia berambisi untuk mencapai pengurangan emisi sampai 32 persen pada 2030. Untuk menjawab tantangan yang ada sektor yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah sektor finance atau keuangan," katanya dalam perayaan 20 tahun berdirinya Chartered Financial Analyst (CFA) Society Indonesia dikutip, Sabtu, 8 Juli 2023.Dalam menjalankan berbagai program terkait transisi energi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu pria yang juga menjabat sebagai Ketua CFA Society Indonesia mengatakan perlu inovasi dan cara kreatif dalam mengatasi masalah keuangan tersebut, termasuk dalam hal pendanaan."Kita harus mencari cara yang kreatif untuk bisa mewujudkan target yang akan kita capai melalui keuangan yang lebih baik," ucapnya.Pahala ingin agar sektor publik dan swasta bekerja sama dalam mencapai Net Zero untuk Indonesia. CFA Society Indonesia memiliki peran advokasi dalam memberi masukan untuk mendorong kebijakan menerapkan praktik yang diharapkan.“Target kita paling utama dalam seminar ini adalah menyosialisasikan dan juga supaya semakin banyak distribusi emiten maupun fund dalam hal disclosure terkait mengenai ESG,” ujarnya.Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Alue Dahong mengatakan sektor energi menjadi kontributor terbesar dalam emisi karbon.Untuk itu, jika tidak melakukan penurunan emisi dengan melakukan efisiensi energi dan transformasi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan maka Indonesia tidak akan mecapai Net Zero Emission pada 2060.“Ada misleading bahwa emisi hanya dilakukan oleh pemerintah semata, tentu tidak. Emisi dan target bauran emisi dilakukan di semua sektor termasuk energi. Penurunan emisi ini ada yang dilakukan oleh pemerintah ada yang dilakukan oleh partners,” katanya.