Garuda Indonesia dan BNI Kembali Gelar Online Travel Fair

: Garuda Indonesia kembali menggelar Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF). Acara ini dilaksanakan dalam 2 sesi, pertama pada 2 Mei yang ditujukan khusus untuk pemegang kartu kredit BNI Co-brand Garuda Indonesia. Kedua pada 3-9 Mei untuk umum yang dapat diakses melalui digital channel Garuda Indonesia. Pada pelaksanaan GOTF kali ini, Garuda Indonesia bekerja sama dengan BNI sebagai bank partner.Pameran GOTF 2018 yang digelar Garuda Indonesia dan BNI ini menawarkan berbagai tiket perjalanan baik domestik maupun internasional dengan harga yang menarik. Harga tersebuut dapat dilihat melalui microsite Garuda Indonesia Online Travel Fair: www.garuda-Indonesia.com/gotf, atau website Garuda Indonesia: www.garuda-Indonesia.com dan mobile App Garuda Indonesia dengan menggunakan kode promo GOTF.Menteri Pariwisata RI Arief Yahya mengapresiasi pelaksanaan online travel fair tersebut. Sebab acara ini sejalan dengan program digital tourism Kementerian Pariwisata yang secara aktif mempromosikan pariwisata Indonesia ke dunia melalui berbagai channel digital. Khususnya untuk membidik sembilan pasar utama yaitu China, Eropa, Singapura, Australia, Malaysia, India, Jepang, Korea dan Timur Tengah."Kemajuan teknologi saat ini memberikan peluang dan tantangan bagi seluruh pelaku industri pariwisata untuk memberikan kemudahan dan kenyaman dalam bertransaksi bagi pengguna jasa terutama untuk transaksi digital dengan harga terbaik. Dengan dilaksanakannya GOTF ini tentunya akan sangat mendukung perkembangan pariwisata nasional mengingat GOTF ini dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, tidak hanya wisatawan domestik namun juga wisatawan mancanegara," ujar Arief saat press conference, Kamis, 26 April 2018.Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansury mengatakan, Garuda Indonesia melalui berbagai programnya berupaya senantiasa mendukung program pemerintah. Terlebih Kementerian Pariwisata untuk mencapai target kunjungan 270 juta wisatawan domestik dan 17 juta wisatawan mancanegara untuk tahun 2018."Transaksi online di industri penerbangan khususnya di Indonesia terus mengalami perkembangan sejak tahun 2013 - terbukti sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016, transaksi GOTF terus mengalami peningkatan. Pada tahun ini GOTF dijajaki dalam 2 phase. Pada phase I ini kami telah menyiapkan 5 destinasi unggulan yaitu Balikpapan, Denpasar, Labuan Bajo, Wangi-wangi dan Palembang," kata Pahala."Untuk memaksimalkan pangsa pasar, GOTF kali ini juga dapat diakses oleh seluruh pengguna jasa di seluruh destinasi internasional. Pada GOTF ini kami menargetkan penjualan sebesar 180 miliar, 2 juta pengunjung web dan 50 ribu downloader baru. Kedepannya Garuda Indonesia akan terus mengembangkan digital distribution channel di antaranya melalui website, mobile apps, contact center, GOS dan COS," imbuhnya.Menurut Pahala untuk memudahkan wisatawan mancanegara mengakses GOTF ini, website Garuda Indonesia selain mengunakan bahasa Indonesia dan Inggris, pihaknya juga menyediakan bahasa Jepang, Korea, Thailand, China, Hong Kong dan Belanda."Melalui GOTF 2017 lalu, Garuda Indonesia telah berhasil mendatangkan hampir 14 ribu wisatawan mancanegara ke seluruh destinasi di Indonesia-khususnya Jakarta dan Denpasar," ujar Pahala.Direktur Bisnis Ritel BNI Tambok PS Simanjuntak menuturkan, bagi BNI, menjadi bagian dalam GOTF ini merupakan sebuah upaya mempromosikan wisata travelling di Indonesia melalui sarana informasi digital, yaitu website Garuda. Hal ini sejalan dengan arah bisnis BNI sebagai Digital Financial Institution, dimana dari tahun ke tahun transaksi e-commerce BNI mengalami kenaikan dengan jumlah transaksi signifikan, baik dari kartu kredit maupun kartu debit. Menyadari semakin pentingnya transaksi digital, baru-baru ini BNI meluncurkan aplikasi pembayaran BNI yap! Berupa fitur transaksi pembayaran yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui smartphone dengan 3 sumber pendanaan, yaitu kartu debit BNI, kartu kredit BNI, dan Unikqu.Dengan semangat digital yang dapat memberikan berbagai keuntungan lebih banyak, efisien, dan mudah. Serta dapat dijangkau seluruh nasabah BNI untuk memperoleh kesempatan sama dalam mendapatkan promo-promo tiket perjalanan Garuda Indonesia dengan penawaran menarik, baik nasabah BNI di Indonesia maupun di luar negeri. BNI akan memberikan berbagai benefit tambahan untuk nasabahnya di GOTF 2018 ini. Promo yang diberikan BNI berupa diskon hingga Rp10 juta dan tambahan cashback Rp5 juta dengan menghighlight beberapa destinasi unggulan seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Singapura, Jepang dan London.Untuk keringanan pembayaran, BNI juga memberikan cicilan 0% tenor 3 dan 6 bulan minimal transaksi Rp1 juta dan tenor 12 bulan untuk minimal transaksi Rp5 juta. Serta tambahan diskon lagi hingga 50% dengan BNI rewards point. Khusus untuk pengguna yap, bisa mendapatkan promo khusus berupa tambahan e-voucher sebesar Rp500 ribu dengan minimal transaksi Rp5 Juta dan e-voucher Rp300 ribu dengan minimal transaksi Rp3 Juta."Melalui promo secara digital ini, kami berharap dapat memberikan keuntungan yang lebih luas menjangkau nasabah BNI dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di luar negeri yang menginginkan tiket murah pulang ke Indonesia," ungkap Tambok.Di samping itu, Kartu Co Brand GARUDA-BNI, BNI pun memberikan tambahan manfaat yang tidak kalah menarik, seperti 5x GarudaMiles untuk minimal transaksi Rp3 juta dan maksimal bonus 3.000 miles selama program. Diskon 72% mileage redemption, free up to first class trip to Tokyo setara 180.000 GarudaMiles untuk 8 top spender, free excess baggage up to 15Kg untuk 40 orang pertama per hari minimal transaksi Rp5 Juta. Serta free voucher GA Shop senilai Rp150 ribu dengan minimal transaksi Rp3 Juta untuk 100 orang pertama."Agar masyarakat dapat menikmati promo GOTF secara maksimal, kami sarankan untuk segera melakukan pengajuan aplikasi Kartu Kredit Co Brand GARUDA-BNI. Itu dapat dilakukan secara online melalui eform di www.bni.co.id," jelas Tambok.Pada pameran GOTF Phase I 2018 ini, Garuda Indonesia dan BNI menawarkan berbagai destinasi dengan harga terbaik untuk berlibur. Khusus untuk pengguna kartu kredit BNI akan mendapatkan tambahan diskon mulai dari Rp300.000 hingga Rp10.000.000.Untuk mengetahui lebih lengkap promo-promo yang disiapkan BNI dan Garuda pada GOTF ini dapat dilihat pada link berikut ini: https://www.bni.co.id/id-id/beranda/promoacara/promoperbankan/articleid/3925.GOTF telah dilaksanakan sejak tahun 2016, dan pada pelaksanaan GOTF 2018 ini Garuda Indonesia juga kembali menggandeng beberapa mitra usaha lainnya seperti mitra usaha Hotel (Swiss-Belhotel International, Agoda, Parador Group Hotel, Shangri-La Hotel Singapore), mitra usaha Paket Perjalanan dari Garuda Indonesia Holiday dan KKDAY serta mitra usaha untuk perlengkapan liburan (e-Commerce: GarudaShop, Blibli.com; Lazada, Shopee, VIP Plaza, Zalora).Sebagai bagian untuk mengoptimalkan segmen pasar digital, sejak tahun 2015 lalu, Garuda Indonesia memperkenalkan konsep Garuda Indonesia New Digital Experience yang merupakan layanan digital terbaru perusahaan yang terdiri dari: website www.garuda-indonesia.com, social media channel: Facebook, Twitter, Instagram, Official Account Line, dan Youtube, serta tampilan baru untuk mobile app Garuda Indonesia.Diperkenalkannya konsep Garuda Indonesia New Digital Experience ini merupakan upaya Garuda Indonesia untuk meningkatkan potensi pasarnya melalui pasar e-commerce dan digital, khususnya generasi muda, melalui berbagai pengembangan platform digital yang kini dimiliki perusahaan, serta sebagai bentuk upaya peningkatan layanan kepada pengguna jasa.(MBM)