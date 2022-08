Menko Airlangga Sebut Harga BBM RI Lebih Murah dari Negara ASEAN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih jauh lebih murah jika dibandingkan negara ASEAN lainnya.Menurutnya, harga pertalite saat ini mencapai Rp7.650 per liter. Sementara itu, harga BBM setara pertalite di Thailand mencapai Rp19.500 per liter, Vietnam Rp16.645 per liter, dan Filipina mencapai Rp21.352 per liter."Sehingga kita relatif di bawah negara ASEAN lain," ungkapnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023 secara virtual, Selasa, 16 Agustus 2022.Selain itu, Airlangga juga menekankan harga BBM di Indonesia masih di bawah harga keekonomiannya. Adapun harga keekonomian pertamax saat ini mencapai Rp15.150 per liter, sementara Indonesia menerapkan harga sebesar Rp12.500 per liter.Demikian pula dengan pertalite. Harga keekonomiannya dikatakan mencapai Rp13.150 per liter, sementara harga yang ditetapkan di Indonesia masih mencapai Rp7.650 per liter.Airlangga menambahkan, sektor energi memang menjadi tantangan di tahun ini. Namun, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp502,4 triliun untuk mengatasi permasalahan tersebut.