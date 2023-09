Waduh! Pendapatan Per Kapita Masyarakat RI Cuma Nambah USD200/Tahun

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Labuan Bajo: Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro sangsi terhadap target pemerintah yang keukeuh mewujudkan Indonesia menjadi negara maju di 2045. Pasalnya, sebut dia, penambahan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dalam 20 tahun terakhir cuma mentok di angka USD200 per tahun."Selama ini, penambahan income per kapita kita sekitar USD180, paling mentok USD200 per tahun," ungkap Asmo, sapaannya, dalam pelatihan wartawan yang digelar Bank Indonesia (BI) di Labuan Bajo, Sabtu, 9 September 2023.Asal tahu saja, pada 2022, pendapatan per kapita per tahun masyarakat Indonesia berada di angka USD4.580. Dengan angka itu, Bank Dunia (World Bank) menyematkan status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas.Sementara berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, ambang batas minimum pendapatan per kapita per tahun negara maju adalah USD11.906. Itu artinya, butuh sekitar 28 tahun (2050) untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.Di sisi lain, pemerintah dalam visi Indonesia Emas meyakini bisa meningkatkan pendapatan per kapita per tahun masyarakat Indonesia sebesar Rp331 juta atau setara dengan USD25 ribu pada 2045.Sementara berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun, pendapatan per kapita per tahun masyarakat Indonesia akan mencapai Rp153 juta atau setara USD10.900. Sedangkan dalam 15 tahun, pendapatan per kapita per tahun masyarakat Indonesia akan mencapai Rp217 juta atau setara dengan USD15.800.Itu artinya, jelas Asmo, penambahan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dibutuhkan minimal USD1.000 per tahun untuk merealisasikan target Indonesia Emas 2045."Kan Indonesia Emas 2045 itu target income per kapitanya USD25 ribu, sekarang income per kapita kita sekitar USD4.500. Tahun 2023 ini sampai 2045 itu kan tinggal 22 tahun lagi, ya minimal kita butuh (pendapatan per kapita) sekitar USD1.000 per tahun," tegas Asmo.