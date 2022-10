Wamenkeu: Penting untuk Indonesia Temukan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut Indonesia akan menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan melanjutkan reformasi struktural setelah covid-19 dalam Pertemuan Para Menteri Keuangan Asia-Pacific Economic Cooperation ( APEC ) ke-29 di Bangkok, Thailand."Bagi Indonesia, penting untuk menemukan sumber pertumbuhan baru dan melanjutkan reformasi struktural, termasuk pembangunan infrastruktur," katanya, dilansir dari Antara, Minggu, 23 Oktober 2022.Indonesia pun menerapkan tiga exit strategy yaitu mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat kembali ke level sebelum pandemi, mendapatkan likuiditas untuk bank sentral, dan mengembalikan kebijakan prudential supervisory setelah pengetatan karena covid-19"Ketiga exit strategies tersebut perlu dikoordinasikan, termasuk dukungan dari mitra pembangunan, dan dikomunikasikan dengan baik, serta perlu untuk menjaga diskusi dengan negara lain mengenai exit strategy yang memadai," ucapnya.Pertemuan Para Menteri Keuangan ke-29 APEC (The 29th APEC FMM) dipimpin oleh Menteri Keuangan Thailand HE Arkhom Termpittayapaisith di tengah peningkatan risiko ekonomi seperti fragmentasi geopolitik, volatilitas harga energi dan pangan, gangguan rantai pasokan, pelemahan pertumbuhan ekonomi, pengetatan kondisi keuangan, dan perubahan iklim.Pada Keketuaan APEC 2022, Thailand mengusung dua agenda prioritas untuk jalur keuangan, yaitu pembiayaan berkelanjutan dan ekonomi digital. Indonesia juga menyampaikan dukungannya terhadap agenda prioritas Thailand untuk pembiayaan berkelanjutan."Indonesia baru saja memperbaharui National Determined Contribution (NDC) menjadi 31,89 persen dengan sumber daya domestik dan 43,2 persen dengan dukungan internasional," ujar Suahasil.Indonesia akan terus melanjutkan komitmen untuk menurunkan net zero emission pada 2060 atau lebih awal, bekerja sama dengan ADB melalui pembentukan Energy Transition Mechanism (ETM) country platform dan rencana penerapan peraturan perpajakan baru yang mencakup pajak karbon.Di sela-sela kunjungan kerjanya di Bangkok, Suahasil juga melakukan beberapa pertemuan dengan mitra bilateral, seperti US Deputy Secretary of Treasury, Menteri Keuangan Hong Kong, State Minister of Finance Jepang, dan Menteri Keuangan Thailand, untuk membahas perkembangan perekonomian terkini dan dukungan terhadap agenda keketuaan ASEAN Indonesia 2023.