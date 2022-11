Airlangga Pede Ekonomi Indonesia Terus Tumbuh Positif dan Berdaya Tahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kesuksesan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia di tengah berbagai krisis dan tantangan yang menerpa dunia telah mendapatkan apresiasi dari banyak negara. Apalagi, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mewakili Asia Tenggara dan menjadi salah satu poros negara berkembang dalam forum G20 Tak hanya itu, Indonesia sukses menjadi penengah dan menghasilkan deklarasi yang dapat diadopsi semua negara anggota dalam KTT G20 Indonesia. Kesuksesan tersebut juga tidak terlepas dari hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina yang merupakan salah satu upaya untuk mengkonsolidasikan seluruh negara.Upaya itu pada akhirnya dapat menciptakan kesepakatan bersama dalam KTT G20. Bahkan Indonesia disebut majalah The Economist sebagai Asia’s Overlooked Giant. Keberhasilan Presidensi G20 Indonesia juga memberikan dampak positif bagi Indonesia.Dari segi ekonomi, terlihat dari laju ekonomi nasional pada dua kuartal terakhir yang terus bertumbuh (5,72 persen yoy) melampaui ekonomi negara maju seperti Tiongkok (3,9 persen yoy) dan Amerika Serikat (1,8 persen yoy) serta terjadi peningkatan PDRB pada sejumlah kota tempat penyelenggaraan ajang G20.Dari sisi hubungan internasional, Indonesia semakin menguatkan tingkat kepercayaan dunia atas kemampuan Indonesia menjadi aktor penting dalam kancah internasional. Meningkatnya posisi Indonesia ini dapat mendorong kemajuan-kemajuan dalam berbagai sektor perekonomian Indonesia."Mereka, negara-negara besar, sudah melihat bahwa ekonomi terbesar di dunia ini yang masih positif atau istilah dari (Direktur Pelaksana IMF) Kristalina (Georgieva) itu adalah the bright spot in dark adalah Indonesia dan ASEAN," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilansir dari keterangan tertulisnya, Jumat, 25 November 2022."Dengan demikian, alternatif investasinya, melihat Indonesia stabil secara politik dan ini stabil untuk regulasi, rule of law dari investment. Jadi ini kesempatan bagi Indonesia berada di dalam panggung dunia," tambah Airlangga.Selain itu, pelaksanaan KTT G20 Indonesia terdapat momen komitmen kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dalam skema Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). Dalam skema PGII, mobilisasi pendanaan dari AS selama lima tahun ke depan untuk pembangunan infrastruktur di negara berkembang mencapai besaran USD600 miliar.Di sisi lain, Airlangga mengatakan, gejolak geopolitik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung sangat memengaruhi kenaikan harga energi dan pangan karena terjadi disrupsi supply serta kerugian finansial. Beberapa negara mengalami kerugian finansial bukan hanya akibat perang Rusia dan Ukraina, tetapi juga karena pandemi covid-19."Jadi kalau khusus untuk Indonesia, kita sudah ada daya tahan. Satu, pangan. Kita produksinya relatif baik yaitu 31 juta ton beras setiap tahun. Kemudian kedua, terkait dengan fertilizer, kita untuk urea juga bisa ekspor dua juta ton, jadi relatif untuk pupuk pun aman," pungkas Airlangga.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id