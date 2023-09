Ekonomi Susah Capai 6%, Indonesia Emas 2045 Cuma Mimpi?

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Labuan Bajo: Presiden Joko Widodo (Jokowi) percaya diri (pede) Indonesia bisa mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 mendatang, dimana salah satu visinya merealisasikan ekonomi Indonesia meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia.Langkah dan upaya pemerintah mewujudkan hal tersebut adalah dengan hilirisasi, yang diyakini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 22 tahun yang akan datang, pendapatan per kapita per tahun masyarakat Indonesia diprediksi akan mencapai Rp331 juta atau setara dengan USD25 ribu.Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia (World bank), ambang batas minimum pendapatan per kapita per tahun negara maju adalah USD11.906. Itu artinya, hitung-hitungan perkiraan pendapatan per kapita per tahun masyarakat Indonesia pada 2045 sudah masuk dalam kategori sebagai negara maju.Asal tahu saja, pada 2022, pendapatan per kapita per tahun masyarakat Indonesia berada di angka USD4.580 atau setara Rp71 juta. Dengan angka itu, Bank Dunia menyematkan status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas.Di sisi lain, untuk mewujudkan menjadi negara maju, ekonomi Indonesia harus tumbuh minimal delapan persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi itu harus dipenuhi mulai dari tahun ini jika mau benar-benar merealisasikan Indonesia Emas 2045.Namun faktanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata hanya mencapai lima persen per tahun. Pada 2022 misalnya, ekonomi Indonesia cuma tumbuh 5,31 persen (yoy). Sementara hingga semester I-2023, pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5,11 persen (c-to-c).Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro menyindir Indonesia Emas 2045. Mimpi jadi negara maju pada 100 tahun Indonesia Merdeka tersebut bakal sulit terwujud, mengingat beratnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional saat ini."Memang agak berat (ekonomi Indonesia) untuk tumbuh di atas enam persen. Makanya kita tidak melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan itu, even bisa touch ke enam persen. Masih cukup lama untuk tumbuh di enam persen," ungkap Asmo, sapaannya, dalam pelatihan wartawan yang digelar Bank Indonesia di Labuan Bajo, Sabtu, 9 September 2023.Dengan pertumbuhan ekonomi saat ini, Asmo sangsi Indonesia bisa jadi negara maju di 2045. Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya berkutat di lima persen, Indonesia akan menjadi negara maju jauh lebih lama dari 2045."Kalau dengan model kaya sekarang, (Indonesia jadi negara maju akan tercapai) lebih dari 2045. Kita lihat saja pertumbuhannya cuma lima persen. Itu tumbuhnya mana cukup, harus di atas 6,3 persen," tegas dia.Soal pertumbuhan ekonomi Indonesia, perkiraan (forecast) Bank Mandiri dalam lima ke depan pun masih dalam kisaran 5,2 persen hingga 5,3 persen per tahun.Demikian pula Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan ekonomi Indonesia hingga 2028 mendatang tak bakal tembus di level enam persen."Makanya kalau mau (menggenjot pertumbuhan ekonomi) enam persen, sumber pertumbuhannya apa? Soal ini pemerintah harus fokus dan serius, salah satunya dengan memajukan industri manufakturnya," tukas Asmo.