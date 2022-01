Bikin Kantong Jebol, Ini Daftar Harga Rokok Per Batang dan Per Bungkus pada 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga rokok resmi naik sejak kemarin, 1 Januari 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok rata-rata 12 persen tahun ini.Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Aturan ini sejatinya berlaku efektif mulai 20 Desember lalu."Ini adalah cukai baru yang akan berlaku mulai Januari. Pak Presiden meminta kepada kita segera selesaikan supaya kita tetap bisa menjalankan per 1 Januari," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Minggu, 2 Januari 2022.Sri Mulyani menyebut keputusan sudah mempertimbangkan aspek kesehatan, tenaga kerja, pengawasan barang cukai ilegal, hingga pendapatan negara. Kenaikan cukai rokok ini diharapkan mampu mampu mencapai target penurunan perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,83 persen dari target 8,7 persen dalam RPJMN tahun 2024.Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan rata-rata kenaikan cukai terhadap tenaga kerja atau buruh yang bekerja di pabrik rokok. Karena itu, tarif cukai SKT hanya naik 4,5 persen.Baca: Catat! Ini 5 Negara dengan Harga Rokok Termahal di Dunia Berikut ini daftar harga jual eceran (HJE) rokok serta rokok elektrik pada 2022:1. Sigaret Kretek Mesin golongan I (tarif cukai Rp985, naik 13,9 persen)- HJE per batang: Rp1.905- HJE per bungkus: Rp38.1002. Sigaret Kretek Mesin golongan IIA (tarif cukai Rp600, naik 12,1 persen)- HJE per batang: Rp1.140- HJE per bungkus: Rp22.8003. Sigaret Kretek Mesin golongan IIB (tarif cukai Rp600, naik 14,3 persen)- HJE per batang: Rp1.140- HJE per bungkus: Rp 22.8001. Sigaret Putih Mesin golongan I (tarif cukai Rp1.065, naik 13,9 persen)- HJE per batang: Rp2.005- HJE per bungkus: Rp40.1002. Sigaret Putih Mesin golongan IIA (tarif cukai Rp635, naik 12,4 persen)- HJE per batang: Rp1.135- HJE per bungkus: Rp22.7003. Sigaret Putih Mesin golongan IIB (tarif cukai Rp635, naik 14,4 persen)- HJE per batang: Rp1.135- HJE per bungkus: Rp22.7001. Sigaret Kretek Tangan golongan IA (tarif cukai Rp440, naik 3,5 persen)- HJE per batang: Rp1.635- HJE per bungkus: Rp32.7002. Sigaret Kretek Tangan golongan IB (tarif cukai Rp345, naik 4,5 persen)- HJE per batang: Rp 1.135- HJE per bungkus: Rp22.7003. Sigaret Kretek Tangan golongan II (tarif cukai Rp205, naik 2,5 persen)- HJE per batang: Rp600- HJE per bungkus: Rp12.0004. Sigaret Kretek Tangan golongan III (tarif cukai Rp115, naik 4,5 persen)- HJE per batang: Rp505- HJE per bungkus: Rp10.100Baca: Pahami Penyebab Hipertensi, Cegah dan Kurangi Risikonya - Tarif: Rp 2.710 per gram- Minimal HJE: Rp. 5.190 per gram- Tarif: Rp 445 per mililiter- Minimal HJE: Rp. 785 per mililiter- Tarif: Rp 6.030 per mililiter- Minimal HJE: Rp. 35.250 per cartridge- Tarif: Rp 120 per gram- Minimal HJE: Rp. 215 per gram- Tarif: Rp 120 per gram- Minimal HJE: Rp. 215 per gram- Tarif: Rp 120 per gram- Minimal HJE: Rp. 215 per gram.Baca: 6 Pertimbangan Kenaikan Cukai Rokok 12%