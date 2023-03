Niat Jadi Negara Maju, Ekonomi Indonesia Salip Pertumbuhan Ekonomi 5%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan ekonomi Indonesia perlu tumbuh delapan persen per tahun selama 10 tahun agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045."Hitungan yang sudah kita lakukan menunjukkan kita perlu pertumbuhan ekonomi di atas delapan persen per tahun selama periode 10 tahun. Kita akan sangat sulit mendapatkan pendapatan per kapita USD12 ribu hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang sama," kata Piter, dalam OCBC NISP Business Forum, dikutip dari Antara, Selasa, 21 Maret 2023.Pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen per tahun selama 10 tahun dibutuhkan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang saat ini berkisar USD4 ribu per tahun menjadi USD12 ribu.Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai di atas 12 persen per tahun selama lebih dari 10 tahun hingga saat ini Negeri Panda tersebut memiliki perekonomian yang besar.Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata hanya sebesar 5 persen per tahun juga membuat penyerapan tenaga kerja relatif rendah, padahal saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi."Angkatan kerja kita setiap tahun mencapai sekitar empat juta. Sementara itu, dengan pertumbuhan ekonomi kira-kira hanya sebesar lima persen per tahun, kita hanya bisa menyerap sekitar 1,25 juta,” katanya.Sementara itu, sebanyak hampir tiga juta dari angkatan kerja yang tidak terserap di sektor ekonomi formal, menjadi pekerja di sektor-sektor informal.Pemerintah perlu terus menarik investasi dan melakukan hilirisasi Sumber Daya Alam guna mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen per tahun, sekaligus menyerap tenaga kerja."Kita perlu optimistis karena kita memiliki semua syarat untuk menjadi negara maju, tapi kalau kita tidak bisa mengoptimalkannya, kita bisa kesulitan menjadi negara maju di 2045,” katanya.