Emiten Perkebunan Siap Tebar Dividen Interim Rp710 Miliar

Jakarta: Emiten perkebunan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) siap menebar dividen interim 2022 seiring torehan kinerja yang positif sepanjang enam bulan pertama tahun ini.Chief Financial Officer (CFO ) SSMS Jap Hartono mengatakan rencana pembagian dividen sesuai keputusan direksi dan telah disetujui dewan komisaris pada 30 September 2022 lalu."Langkah dividen ini merupakan komitmen kami dalam memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan," ujar Jap dikutip dari Antara, Rabu, 5 Oktober 2022.Menyusul ketentuan pembagian dividen, lanjut dia, para pemegang saham akan membawa pulang dividen interim senilai Rp74,64 per lembar. Secara total, SSMS menunjukkan loyalitas untuk para pemegang saham dengan menyebar dana sebesar Rp710,98 miliar sebagai dividen interim. Jumlah senilai Rp710,98 miliar tersebut setara dengan 70 persen dari total laba bersih periode berjalan per 30 Juni 2022 yang tercatat senilai Rp1,01 triliun.Adapun jadwal pembagian dividen yaitu cum dividen pasar reguler dan pasar negosiasi pada 11 Oktober 2022, ex dividen pasar reguler dan negosiasi pada 12 Oktober 2022, cum dividen pasar tunai pada 13 Oktober 2022, dan ex dividen pasar tunai pada 14 Oktober 2022.Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai interim pada 13 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB dan pembayaran dividen dilakukan pada 28 Oktober 2022.Pembagian dividen interim itu, didasari data laporan keuangan per 30 Juni 2022. Di mana, sepanjang periode itu, perseroan mengantongi laba bersih Rp1,01 triliun. Saldo laba dengan alokasi penggunaan belum ditentukan Rp3,5 triliun, dan total ekuitas Rp6,33 triliun.Untuk penopang capaian SSMS pada semester satu yaitu penjualan meningkat 43,16 persen (yoy) menjadi Rp3,35 triliun. Sedangkan laba bersih SSMS melesat 45,86 persen menjadi Rp1,02 triliun.SSMS menargetkan mampu meraih pertumbuhan produksi minyak sawit mentah (CPO) sekitar 6 persen sampai 10 persen pada 2022. Tahun lalu, produksi CPO SSMS berada di level 444.720 ton. Dengan begitu, SSMS diproyeksikan dapat memproduksi CPO sekitar 471.403 ton sampai 489.192 ton pada tahun ini.