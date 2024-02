IHSG Menguat Jelang Rilis The Fed

baca juga:

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu bergerak menguat menjelang rilis suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed).Melansir Antara, Rabu, 31 Januari 2024, IHSG dibuka menguat 21,09 poin atau 0,29 persen ke posisi 7.213,31. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,69 poin atau 0,48 persen ke posisi 976,40.The Fed menggelar pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada Selasa, 30 Januari 2024, dan Rabu, 31 Januari 2024, dan diproyeksikan masih akan menahan suku bunga di level 5,25 hingga 5,5 persen.Proyeksi penurunan suku bunga acuan yang akan terjadi pada Maret 2024 atau Mei 2024, saat ini menjadi subjek perdebatan hangat di kalangan investor. Kontrak berjangka (Futures) Federal Funds Rate (FFR) mempertimbangkan 98 persen peluang The Fed akan mempertahankan suku bunga.Investor juga mencerna sejumlah rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS) terkini. Data Consumer Confidence Index (CCI) AS yang dirilis oleh The Conference Board naik ke level 114,8 pada Januari 2024, dari level 108.0 pada Desember 2023.Itu adalah level tertinggi sejak Desember 2021, dan menandakan kenaikan CCI selama tiga bulan beruntun, yang merefleksikan penurunan inflasi, ekspektasi penurunan suku bunga dan kondisi pasar tenaga kerja yang secara umum masih solid.Sementara dari pasar obligasi, imbal hasil (yield) surat utang Pemerintah AS (US Treasury Note) bertenor 10 tahun turun 3 bps menjadi 4,06 persen seiring dengan dimulainya pertemuan kebijakan Federal Reserve yang berlangsung selama dua hari.Sementara itu, indeks saham utama di Wall Street ditutup variatif (mixed) pada perdagangan kemarin, dengan NASDAQ turun karena investor mengantisipasi laporan keuangan dari sejumlah perusahaan raksasa di sektor Teknologi yang dijadwalkan dirilis setelah penutupan pasar (Alphabet, Microsoft) dan sepanjang minggu ini (Amazon, Meta, Apple).Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei melemah 201,29 poin atau 0,56 persen ke 35.864,690, Indeks Hang Seng melemah 110,06 poin atau 0,70 persen ke 15.593,39, Indeks Shanghai melemah 20,03 poin atau 0,71 persen ke 2.810,50, dan indeks Straits Times menguat 3,01 poin atau 0,10 persen ke posisi 3.153,05.