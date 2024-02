IHSG Ditutup Menguat di Tengah Pasar Cermati Kebijakan The Fed

(CDE)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve. IHSG ditutup menguat 35,05 poin atau 0,49 persen ke posisi 7.192,22. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 9,78 poin atau 1,02 persen ke posisi 971,70."Bursa regional Asia cenderung mixed seiring dengan sikap pasar yang berhati-hati menjelang keputusan kebijakan moneter Federal Reserve pada Rabu, 31 Januari 2024 waktu setempat,"; sebut Tim Riset PilarmasInvestindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.Pasar sedang bersiap menyambut keputusan kebijakan moneter The Fed pada Rabu, 31 Januari 2024 besok waktu AS, yang diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuannya.Namun demikian, pelaku pasar akan fokus pada komentar Ketua Fed Jerome Powell, setelah sebelumnya pada Desember 2023 diindikasikan The Fed akan beralih ke siklus penurunan suku bunga.Penantian pernyataan itu akan memberikan arah petunjuk mengenai waktu dan kecepatan penurunan kebijakan moneter selanjutnya pada tahun ini. MI/Adam Dwi