Hati-hati! Ini Daftar 116 Pinjol Ilegal yang Ditutup Satgas Waspada Investasi

Berikut daftar 116 entitas pinjol ilegal per Oktober 2021:

Jakarta: Satgas Waspada Investasi (SWI) menutup 116 entitas pinjaman online (pinjol) yang ditemukan dalam patroli siber. Ratusan pinjol ilegal tersebut masih beroperasi di internet dan aplikasi di jaringan telekomunikasi seluler."Kami terus melakukan siber patrol dan menutup aplikasi dan website pinjol ilegal yang masih beroperasi, agar masyarakat tidak menjadi korban," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing dalam siaran persnya, Kamis, 4 November 2021.1. dana_kredit_id dengan developer tunai kreditku.id 2. Pinjaman Cash dengan developer Pinjam CashUangKu3. Kas Go dengan developer Kas Go4. Uang Pro dengan developer cepat uang5. Rupiah Ku dengan developer Indo Fintech Corp6. Ayo Pinjam dengan developer CashAnt7. Danaku dengan developer PINGFANG LUO8. Kredit Mudah dengan developer nancy_765439. Saja Cash dengan developer Pinjaman uangonline tanpa jaminan - Saja Cash10. Mudah Pinjaman dengan developer PT MUDAH PINJAMAN11. Dana Flash dengan developer PT. DKTek12. Katupat Plus dengan developer Katupat Plus13. Aman Dana dengan developer sensortech14. Duwit dengan developer Duwit Fintechindonesia15. Dana Indo dengan developer PT DANA INDO16. Dana Toko dengan developer Pinjaman UangOnline Cepat17. Tunai Mudah dengan developer LIUCHANGJIANG18. Dana Cair dengan developer Ni Zhang19. AdaCash dengan developer Online loans forrupiah in Indonesia: AdaCash20. Tunai Kilat dengan developer Indonfintech21. Kredit Kilat Pro dengan developer Kredit Kilat Pro22. KadoDuit dengan developer Kado Duit23. Tunai Pro dengan developer fully24. RESTAFUND dengan developer RESTAFUND25. Kredit Dana dengan developer kredit danamelayani26. Dana Rupiah dengan developer HighFinTech27. Pinjaman Syariah Online dengan developer Slides Dev28. Pinjam Durian dengan developer LoanDurian@dicos29. Pinjaman Tunai dengan developer Well Off Money30. Dompet Mangga dengan developer Dompet mangga31. Pinjaman Dompet dengan developer pinjam dempet info32. TunaiGo dengan developer cute dog33. Pinjaman Pintar dengan developer PinjamanPintar00634. Cash Now dengan developer John Friend35. Kredit Rupiah dengan developer JBDC Tec36. Pinjaman Dana Cepat dengan developer Pinjaman Cepat Smart37. Pinjamanplus dengan developer pinjamanplus@ke202038. Duit Cash dengan developer Duit Cash39. iDompet Pro Pinjaman Mart dengan developer Pinjam PT40. DanaMudah dengan developer KAS CEPATANDA/Koperasi Simpan Pinjam Indo CitraSejahtera41. GROWPAL dengan developer PT SAY GROWINDONESIA42. Uang Segera dengan developer Cosmo Agnew43. Dana Pintar dengan developer Jay.Burns44. pendanaan_modal_usaha dengan developerpendanaan_modal_usaha45. pinjaman_uang_.terpercaya dengan developer pinjaman_uang_.terpercaya46. pinjamanonlineku__ dengan developer pinjamanonlineku__47. kredit_kilat.id dengan developer kredit_kilat.id 48. Dana Go Bunga Rendah dengan developer Dana·Go49. Kredit Instan dengan developer KOPERASISIMPAN PINJAM INOVASI MAJU BERSAMA50. Kredit Instan dengan developer PT. Kredit Instan