Rupiah Tertekan Pernyataan Hawkish Jerome Powell

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah melemah tertekan sikap hawkish dari The Fed terkait usaha untuk menurunkan inflasi.Melansir Antara, Jumat, 10 November 2023, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank melemah sebesar 0,26 persen atau 40 poin menjadi Rp15.695 per USD.Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB) usai pernyataan hawkish Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Indeks dolar yang mengukur nilai dolar terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,3 persen menjadi 105,9062.Powell bersikap hawkish pada Kamis, 9 November 2023 dengan berkomentar mereka tidak yakin kebijakan moneter The Fed cukup untuk menekan inflasi dan mengatakan bank sentral tidak akan ragu untuk memperketat kondisi moneter jika diperlukan."Kami akan memutuskan secara hati-hati pertemuan demi pertemuan," ujar Powell seraya menambahkan bahwa meski inflasi melambat tapi masih jauh di atas target dua persen.Pernyataan Powell mendorong lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah AS lebih dari 10 basis poin sehingga memperkuat dolar AS, namun beberapa ahli strategi masih bersikeras The Fed kemungkinan besar sudah selesai menaikkan suku bunga."Saya tidak berpikir Powell mengatakan sesuatu yang baru secara signifikan, namun pasar menganggap komentarnya agak hawkish, namun menurut saya pasar suku bunga masih agak gelisah setelah lelang sehingga imbal hasil yang lebih tinggi adalah jalan yang paling sedikit resistensinya,” kata ahli strategi FX & Makro UBS Vassili Serebriakov.Ahli Strategi Suku Bunga Wells Fargo Securities Angelo Manolatos menuturkan jalan menuju dua persen akan penuh tantangan dan The Fed tidak yakin mereka telah melakukan upaya yang cukup."Namun pada titik ini, komentar Powell hari ini tidak mengubah pandangan kami The Fed pada dasarnya telah selesai menaikkan suku bunga dan akan menurunkannya pada pertengahan tahun depan," tegas dia.