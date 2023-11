Duh, Rupiah Masih Lanjutkan Pelemahan

Advertisement

Sentimen domestik

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah ( kurs rupiah ) masih mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Namun pelemahan yang terjadi pada penutupan perdagangan sore ini hanya lima poin.Mengacu Bloomberg, Kamis, 9 November 2023, rupiah melemah lima poin atau 0,03 persen menjadi Rp15.655 per USD. Pada pembukaan perdagangan hari ini rupiah juga melemah 0,12 persen.Senada dengan data Bloomberg, mengacu data Yahoo Finance rupiah juga melemah lima poin atau 0,03 persen menjadi Rp15.649 per USD. Pada hari ini rupiah diperdagangan dikisaran Rp15.624 per USD hingga Rp15.669 per USD.Sementara Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis menunjukkan pelemahan rupiah ke posisi Rp15.649 dari sebelumnya Rp15.529 per USD.Melansir Antara, Ekonom Josua Pardede mengatakan sentimen domestik terhadap nilai tukar rupiah cenderung terbatas.“Beberapa rilis data ekonomi domestik dalam beberapa hari terakhir ini cenderung bervariasi, di mana pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) per kuartal III-2023 cenderung melambat, sementara cadangan devisa Oktober 2023 juga tercatat menurun,” ungkap Josua.Seperti diketahui, data pertumbuhan ekonomi PDB kuartal III-2023 lebih rendah dari perkiraan, yakni 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan ekspektasi di atas lima persen.Begitu pula dengan cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2023 yang mengalami penurunan USD133,1 miliar jika dibandingkan September 2023 sebesar USD134,9 miliar.Namun, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) per Oktober 2023 tercatat meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 124,3 dari 121,7 pada September 2023.“Ini mengindikasikan optimisme konsumen pada awal kuartal IV-2023,” ucap Josua.