Berasuransi Masa Kini Sesuai Gaya Hidup

Tangerang: Orang Indonesia berada pada posisi yang cukup tinggi dalam penggunaan internet dengan total 204,7 juta, serta menghabiskan waktu delapan jam 36 menit sehari di depan layar ponsel.Sejalan dengan data di atas, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menujukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding 2019 yang hanya 38,03 persen.Dari statistik tersebut dapat digambarkan mengenai betapa besar potensi ekonomi industri keuangan berbasis digital di Indonesia. Hal ini juga ditopang dengan semakin membaiknya tingkat literasi dan inklusi keuangan, serta bertumbuhnya minat masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan, investasi, dan proteksi asuransi jiwa di tengah optimisme pemulihan ekonomi global.Melihat potensi yang besar akan perkembangan digital dan kebiasaan pengguna menggunakan internet, PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), anak perusahaan dari PT Bank Central Asia Tbk ( BCA ) berinovasi melalui NOW by BCA Life sebagai one stop life solution. Aplikasi ini bentuk realisasi dari komitmen BCA Life untuk memberikan kemudahan dalam mengakses layanan dan informasi yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga para penggunanya sebagai terobosan perusahaan dalam upaya transformasi digital.Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur unggulan wajib seperti informasi produk asuransi jiwa, pembelian asuransi secara online, layanan akses informasi dan manfaat polis, dan fitur Polismu yang memungkinkan nasabah melakukan perubahan data secara real-time online guna akses terhadap layanan dan produk-produk dari BCA Life dalam genggaman gawai.Selain itu, nasabah juga bisa mengatur perhitungan perencanaan keuangan jangka panjang melalui fitur Kalkulator Uangmu. Pengguna bisa menghitung kebutuhan keuangan jangka panjang seperti perhitungan dana masa pensiun, pendidikan anak, hingga asuransi jiwa.Aplikasi ini juga menyuguhkan fitur ActiveNOW yang terbagi dalam dua aktivitas, yaitu Body and Mind. Fitur body memiliki fokus untuk memungkinkan penggunanya dapat hidup lebih sehat dengan panduan berolahraga. Sedangkan fitur mind memberikan manfaat bagi penggunanya agar dapat meningkatkan ketenangan mental dan kesehatan jiwa."Peluncuran aplikasi NOW by BCA Life adalah bentuk konsistensi kami dalam mewujudkan transformasi digital di berbagai lini. Melalui ini kami ingin semakin dekat dengan para nasabah maupun masyarakat umum dalam memberikan solusi perlindungan jiwa terpadu dan lengkap hanya dengan melalui genggaman tangan," ujar Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO) BCA Life Christine Setyabudhi, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 27 Februari 2023.Menurut dia, kenyamanan nasabah selalu menjadi fokus kerja perseroan, melalui NOW by BCA Life yang dilengkapi konten-konten kerja sama BCA Life dengan para ahli dan profesional dibidangnya, diyakini aplikasi tersebut akan menjadi pilihan utama bagi para penggunanya.Aplikasi layanan NOW by BCA Life diluncurkan oleh BCA Life di sela-sela event BCA Expoversary 2023 yang merupakan gelaran tahunan BCA sebagai wadah one stop services, nasabah bisa menikmati bunga spesial KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), dan KSM (Kredit Sepeda Motor) serta berbagai solusi perbankan dan keuangannya di dalam satu tempat.