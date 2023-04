Mau Punya Produk Asuransi Jiwa Sesuai Aturan OJK? Coba Cek Ini Dulu

Allianz Life Indonesia dan Bank QNB Indonesia telah bekerja sama sejak 2020. Saat ini, dua produk yang tersedia untuk nasabah Bank QNB Indonesia adalah Allianz Wealthlink Protection Life dan Allianz Wealthlink Prestige Life II.



Produk itu mengikuti ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.05/2022, tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), yang bertujuan meningkatkan perlindungan konsumen unit link dengan mendorong perusahaan asuransi sebagai pemasar produk unit link di Indonesia melakukan langkah peningkatan pelayanan.

Bekerja sama dengan Bank QNB Indonesia, Business Director Allianz Life Indonesia Bianto Surodjo menjelaskan, Allianz Life Indonesia selalu berupaya memberikan solusi dan layanan yang dibutuhkan oleh nasabah.

Proteksi penyakit kritis

Allianz Wealthlink Protection Life adalah produk asuransi jiwa unit link dengan nasabah dapat menambahkan rider untuk proteksi penyakit kritis, santunan meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan, santunan tunai harian rawat inap dan bedah di rumah sakit, layanan bantuan medis, dan penggantian biaya perawatan di rumah sakit.



"Dan penggantian biaya perawatan di rumah sakit sesuai tagihan hingga seluruh dunia," ucapnya.



Sedangkan Allianz Wealthlink Prestige Life II adalah produk asuransi jiwa unit link yang memberikan perlindungan komprehensif dan potensi penurunan biaya asuransi jangka panjang untuk nilai investasi optimal. Produk ini sesuai dengan kebutuhan rencana finansial nasabah affluent yang lebih mengutamakan proteksi di saat usia produktif dan tengah membangun aset.



Fitur produk ini memungkinkan biaya asuransi lebih rendah ketika nilai investasi telah mencapai jumlah uang pertanggungan yang ditargetkan. Kemudian saat mulai memasuki masa pensiun, produk ini akan fokus pada potensi Nilai Investasi sehingga nasabah dapat menikmati kesuksesan bersama keluarga.



Kedua produk ini menggunakan sistem pembayaran premi secara berkala, dan menyediakan berbagai pilihan subdana Allianz dalam mata uang IDR dan USD. "Mengembangkan segmen QNB First yang menyasar nasabah affluent adalah salah satu fokus utama kami di 2023," ujar Head of Retail Banking of Bank QNB Indonesia Victor Teja.



Untuk menarik minat nasabah dari segmen ini, lanjutnya, QNB Indonesia akan terus menggenjot produk dan layanan, termasuk produk bancassurance. Setelah bekerja sama selama tiga tahun dengan Allianz Life Indonesia, saat ini terdapat lebih dari 1.000 polis asuransi Allianz yang dimiliki oleh nasabah QNB First.



"Minat nasabah terhadap produk asuransi terlihat cukup tinggi, di mana tercatat penjualan bancassurance di Bank QNB Indonesia tumbuh 45 persen hingga 2022," ujar Victor Teja.

Jadi solusi finansial

Presiden Direktur Bank QNB Indonesia Haryanto Suganda menambahkan kemitraan strategis dengan Allianz Life Indonesia merupakan wujud nyata komitmen Bank QNB Indonesia dalam memberikan solusi finansial yang komprehensif dan bernilai tambah bagi nasabah.



"Di tengah gempuran ketidakpastian ekonomi global, produk yang kami tawarkan memberikan kesempatan bagi nasabah untuk melakukan diversifikasi aset dan mengembangkan kekayaan dengan tetap melindungi diri dari risiko keuangan di masa depan," pungkasnya.

"Kami juga selalu mematuhi regulasi yang berlaku, agar nasabah dapat memahami produk dengan baik sehingga akhirnya dapat memutuskan untuk membeli solusi perlindungan yang sesuai kebutuhannya," kata Bianto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 April 2023.