Waduh! Keok Lawan Dolar AS, Rupiah di Ujung Level Rp14 Ribu

Mengutip data Bloomberg, Senin, 17 Juli 2023, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp14.997 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 39 poin atau setara 0,26 persen dari posisi Rp15.153 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Adapun, mata uang Garuda tersebut hari ini bergerak pada rentang Rp14.995 per USD sampai Rp15.011 per USD dengan year to date (ytd) return minus 3,70 persen."Pada penutupan pasar sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 51 poin, walaupun sebelumnya sempat melemah 55 poin di level Rp15.009 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.966 per USD," ungkap analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya.Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp14.999 per USD. Rupiah melemah hingga 45 poin atau setara 0,30 persen dari Rp14.954 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.