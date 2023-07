Cek Perdagangan Kurs Rupiah Pagi Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini mengalami penguatan.Mengutip data Bloomberg, Senin, 17 Juli 2023, rupiah dibuka di level Rp14.958 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik tujuh poin atau setara 0,05 persen dari Rp14.965 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.999 per USD, malah turun 45 poin atau setara 0,30 persen dari Rp14.954 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara itu, indeks dolar AS berjangka naik sebesar 0,02 persen atau 0,025 poin ke level 99,6. Indeks dolar AS mengalami rebound setelah sempat mencapai level terendah dalam 15 bulan terakhir dipicu aksi beli yang dilakukan para investor.Penguatan nilai tukar dolar AS membuat komoditas yang diperdagangkan dalam mata uang tersebut menjadi lebih mahal bagi pemilik dana dalam mata uang lain.Namun, pasar minyak diperkirakan akan didukung oleh ketatnya pasokan dalam beberapa bulan mendatang meskipun terus ada kekhawatiran atas permintaan.