Rupiah Melemah Setelah The Fed Isyaratkan Kenaikan Suku Bunga

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (kurs rupiah) pada pagi ini dibuka melemah 46 poin menjadi Rp15.063 per USD. Sebelumnya pada perdagangan kemarin rupiah ditutup di level Rp15.017 per USD.Mengacu data Bloomberg, Kamis, 6 Juli 2023 rupiah dibuka di level Rp15.065,5 per USD. Lalu hingga pukul 09.21 WIB rupiah menguat tipis di posisi Rp15.058,5. Pada hari ini rentang gerak rupiah akan berada di Rp15.058,5 hingga Rp15.070 per USD.Sementara itu jika mengacu Yahoo Finance, rupiah dibuka di level Rp15.010 per USD. Lalu, pada pukul 15.21 WIB rupiah terus melemah menjadi Rp15.049 per USD. Gerak rupiah hari ini diprediksi di level Rp15.009 hingga Rp15.064 per USD.Pada pagi ini dolar mengalami penguatan terhadap sebagian besar mata uang utama dunia setelah The Federal Reserve memberi isyarat tetap menaikkan suku bunga.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,32 persen menjadi 103,3727 pada akhir perdagangan.