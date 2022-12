Pembukaan Perdagangan, Rupiah Menguat ke Rp15.657/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah menguat terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah menguat seiring dengan melemahnya laju kenaikan dolar AS.Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 0,39 persen ke level Rp15.657 per USD pada pembukaan perdagangan Jumat, 30 Desember 2022. Kemudian Yahoo Finance melansir mata uang rupiah bergerak pada level Rp15.654 per USD.Menguatnya rupiah karena dolar AS tergelincir terhadap sebagian besar mata uang utama pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Terhadap sebagian besar mata uang dunia, indeks dolar AS turun 0,479 persen menjadi 103,840, setelah naik 0,18 persen di sesi sebelumnya.Investor gelisah terhadap kebijakan pembukaan pembatasan kembali oleh Tiongkok gagal dan pasar mencerna data klaim pengangguran AS. Pelaku pasar mempertimbangkan dampak pelonggaran cepat aturan covid-19 terhadap lonjakan infeksi baru.Menyusul pencabutan aturan karantina Tiongkok untuk pelancong yang masuk mulai 8 Januari, Amerika Serikat, Jepang, India, dan negara lain mengatakan mereka akan mewajibkan tes covid untuk pelancong dari Tiongkok.Di samping itu, Kepala Penelitian Valas G10 Standard Chartered, Steve Englander mengatakan penurunan dolar AS itu mungkin merupakan reaksi terhadap angka baru klaim pengangguran AS.Departemen Tenaga Kerja menemukan jumlah orang yang menerima tunjangan setelah minggu pertama bantuan naik menjadi 1,710 juta pada pekan yang berakhir 17 Desember 2022.