Ini Dia 2 Pemicu Pelemahan Kurs Rupiah

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore ditutup melemah . Hal ini dipicu sentimen kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, Federal Reserve (Fed) dan inflasi domestik yang tinggi.Rupiah ditutup melemah 93 poin atau 0,64 persen ke posisi Rp14.573 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.480 per USD."Rupiah lebih cenderung tertekan oleh penguatan dolar AS pasca-FOMC minggu lalu," kata Analis DCFX Futures Lukman Leong saat dihubungi, dilansir Antara, Senin, 9 Mei 2022.Indeks dolar AS naik untuk minggu kelima berturut-turut minggu lalu dan menyentuh level tertinggi hampir 20 tahun setelah The Fed menaikkan suku bunga acuannya 50 basis poin pada pekan lalu.Baca juga: Kurs Rupiah Sore Melempem Data pekerjaan Negeri Paman Sam yang solid juga memperkuat spekulasi bank sentral akan melakukan kenaikan besar lebih lanjut. Sementara itu, lanjut Lukman, kekhawatiran inflasi yang tinggi juga akan membebani ekonomi Indonesia setelah inflasi April mencapai 3,47 persen (yoy)."Harga ekspor komoditas dan PDB yang masih bertahan di atas lima persen masih mendukung rupiah, namun penguatan dolar AS oleh ekspektasi suku bunga dan kekhawatiran resesi AS serta pelemahan global menimbulkan sentimen risk off yang sangat besar dan menekan aset atau mata uang berisiko," ujar Lukman.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.505 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.502 per USD hingga Rp14.595 per USD. Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Senin melemah ke posisi Rp14.534 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.480 per USD.