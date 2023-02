Rajin Nabung, Kok Masih Boncos Ya?

Apa saja pengeluaran itu?

1. Membership

2. Membeli jajanan

3. Aplikasi delivery

Jakarta: Setiap tahun pasti kita akan berbenah baik dari segi kesehatan maupun keuangan. Namun, pernah enggak sih merasakan kok kita sudah rajin menabung tapi tetap susah menggapai life goals yang diinginkan.Menurut OCBC NISP, jika sobat Medcom relate sama kondisi ini, berarti inilah saat yang tepat untuk kamu melakukan evaluasi ulang terhadap pengeluaran kamu nih.Kamu bisa memulainya dengan mengingat dan merinci pengeluaran-pengeluaran yang kamu anggap kecil tetapi jika rutin dilakukan, jumlahnya lumayan besar.Memiliki berbagai membership di beberapa layanan pastinya menjadi salah satu pengeluaran rutin yang tidak sadar memiliki dampak yang besar lho terhadap uang yang kita simpan.Mulai dari biaya langganan pusat kebugaran sampai berbagai layanan entertainment seperti Netflix, YouTube, Spotify, dan banyak lagi.Kita misalkan satu membership pusat kebugaran memiliki biaya minimum Rp800 ribu yang kalau kita totalkan per tahun menjadi Rp9,6 juta per tahunnya. Lalu biaya membership entertainment sebesar Rp50 ribu per bulan, jika ditotalkan menjadi Rp600 ribu setahun. Ingat itu baru biaya untuk satu member aplikasi.Pengeluaran-pengeluaran seperti ini bisa banget kamu evaluasi kembali karena merupakan hal yang digunakan untuk memenuhi kenyamananmu bukan kebutuhanmu, apalagi jika layanan tersebut tidak kamu gunakan secara maksimal.Poin kedua yang jamu harus evaluasi adalah soal jajan. Membeli jajanan apalagi saat kita melakukan pekerjaan pastinya sudah menjadi suatu kebiasaan yang memang sulit dihentikan. Namun, pengeluaran ini ada baiknya mulai kita coba kurangi.Contoh kamu membeli jajanan Rp25 ribu setiap harinya. Hal ini berarti kamu mengeluarkan biaya sebesar Rp175 ribu per minggu atau Rp 9,1 juta per tahun lho! Langkah kecil yang bisa kamu ambil adalah membatasi frekuensi jajan misal dari empat kali seminggu menjadi 1-2 kali saja dalam seminggu.Selain meningkatkan jumlah uang yang bisa kamu simpan, membatasi jajanan juga dapat mengubah pola hidupmu menjadi lebih sehat sejak dini.Menggunakan aplikasi saat kita perlu membeli sesuatu memang sangat memudahkan hidup kita. Tanpa perlu beranjak dari atas kasur, kita hanya tinggal memencet layar smartphone dan barang akan sampai di depan rumah kita.Namun, perlu kamu perhatikan biaya layanan ini tidak kecil loh apalagi kalau kamu menggunakan aplikasi tersebut setiap hari. Setidaknya kamu akan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp10 ribu sampai Rp20 ribu per pesanannya.Dengan melakukan evaluasi terhadap pengeluaranmu, kamu dapat menghemat dana setidaknya sebesar Rp5 juta per tahun. Uang ini bisa banget kamu investasikan secara rutin untuk memperbesar sumber pendapatanmu.Jangan lupa lebih berhemat lagi ya sobat Medcom!