Rupiah Amblas 0,46% ke Posisi Rp15.470/USD

Rupiah cenderung terkoreksi

(ANN)

Jakarta: Rupiah terkoreksi terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu pagi. Dolar AS terpantau rebound terhadap sebagian besar mata uang utama dunia.Mengacu data Bloomberg, Rabu, 3 Januari 2024, rupiah terpantau melemah 71 poin atau 0,46 persen di posisi Rp15.470 per USD.Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Finance rupiah berada di posisi Rp15.519 per USD. Rupiah melemah lebih dalam 55 poin atau 0,35 persen dibandingkan penutupan perdagangan kemarin yang berada di level Rp15.464 per USD.Pada hari ini diperkirakan rupiah akan bergerak pada level Rp15.464 hingga Rp15.504 per USD.Melansir Antara, Ekonom Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto memperkirakan rupiah pada perdagangan Rabu cenderung terkoreksi seiring dolar AS mengalami rebound."Hari ini sepertinya masih cenderung terkoreksi, melihat faktor global yang akan lebih mendominasi, yang terjadi rebound indeks dolar AS," kata Rully.Selain itu, pasar akan menunggu rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS), yaitu Nonfarm Payroll Desember 2023, yang diperkirakan menurun menjadi 170 ribu dari 199 ribu.Namun, pasar saat ini cukup optimistis bahwa Bank Sentral AS atau The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada Maret 2024.Untuk Januari 2024, kemungkinan suku bunga acuan AS atau Federal Funds Rate (FFR) masih akan tetap ditahan pada 5,5 persen.Rully pun memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp15.465 per USD sampai dengan Rp15.515 per USD.