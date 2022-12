Harga Emas Antam Naik Rp2.000/Gram

Baca juga: Kementerian ESDM Pastikan Penyediaan Energi Primer untuk Listrik Aman Selama Nataru

Emas batangan 0,5 gram Rp554 ribu.

Emas batangan 1 gram Rp1,009 juta.

Emas batangan 2 gram Rp1,95 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,9 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,81 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,57 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,81 juta.

Emas batangan 50 gram Rp47,54 juta.

Emas batangan 100 gram Rp95,01 juta.

Emas batangan 250 gram Rp237,26 juta.

Emas batangan 500 gram Rp474,32 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp948,6 juta.

(ANN)

Jakarta: Harga emas keluaran BUMN Aneka Tambang pada perdagangan Selasa pagi ini berada di level Rp1,008 juta per gram. Harga emas hari ini naik Rp2 ribu per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tidak mengalami perubahan alias stagnan.Dikutip dari laman Logam Mulia, Selasa, 27 Desember 2022, harga emas Antam satu gram sebesar Rp1,008 juta. Sementara itu, harga emas Antam buyback sebesar Rp908 ribu per gram, naik Rp2 ribu per gram.Sedangkan untuk harga perak hari ini juga terkerek Rp50 per gram menjadi Rp12.700 per gram.