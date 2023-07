Ini Faktor Terbesar yang Bikin Rupiah Melemah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pengaruh inflasi AS

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Bahkan, mata uang Garuda tersebut terpaksa menyentuh level Rp15.200 per USD.Mengutip data Bloomberg, Senin, 10 Juli 2023, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp15.204 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 62 poin atau setara 0,41 persen dari posisi Rp15.143 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah utamanya disebabkan oleh penurunan data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terhadap kondisi ekonomi Indonesia."Bank Indonesia (BI) melaporkan survei Konsumen Juni 2023 yang menunjukkan menurun. Hal ini terindikasi dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2023 sebesar 127,1 sedikit menurun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 128,3," ungkap Ibrahim dalam analisis hariannya.Meskipun demikian, optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi sebenarnya masih tetap kuat yang tercermin tetap terjaga pada level optimis (indeks di atas 100). Masih kuatnya keyakinan konsumen didorong oleh optimisnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap ekonomi ke depan meskipun keduanya sedikit menurun dibanding Mei 2023.Hal tersebut tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Juni 2023 yang masing-masing tercatat sebesar 116,8 dan 137,5, lebih rendah dari 118,9, dan 137,8 pada bulan sebelumnya.Pada Juni 2023, keyakinan konsumen terpantau tetap optimis pada seluruh kategori pengeluaran meskipun penurunan optimisme terdalam tercatat pada responden dengan pengeluaran Rp2,1 juta sampai Rp3 juta."Hal tersebut terutama didorong oleh semakin baiknya persepsi konsumen terhadap IKE dan IEK selama kuartal II, terutama untuk komponen penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja saat ini, serta menguatnya ekspektasi terhadap kegiatan usaha ke depan," terangnya.Di sisi lain, dolar AS merosot setelah rilis laporan ketenagakerjaan bulanan yang menunjukkan kenaikan pekerjaan AS adalah yang terkecil dalam dua setengah tahun. Ini meningkatkan keraguan tentang seberapa tinggi Federal Reserve perlu mengambil suku bunga untuk memperlambat ekonomi, cukup untuk mempengaruhi inflasi.Adapun nonfarm payrolls meningkat 209 ribu di Juni 2023, meleset dari ekspektasi pasar untuk pertama kalinya dalam 15 bulan. Namun, dolar sedikit pulih pada Senin, karena para pedagang menilai kembali data tersebut, mencatat laporan ketenagakerjaan masih mencatat pertumbuhan upah yang kuat, faktor besar yang mendorong inflasi "Perhatian sekarang akan beralih ke rilis indeks harga konsumen untuk Juni, yang diharapkan menunjukkan bahwa indeks naik pada kenaikan tahunan paling lambat sejak Maret 2021," papar Ibrahim.Di lain hal, data yang dirilis sebelumnya menunjukkan bahwa harga gerbang pabrik Tiongkok turun pada laju tercepat dalam tujuh setengah tahun pada Juni dan harga konsumen turun 0,2 persen pada bulan tersebut."Data ini menambah bukti ekonomi terbesar kedua di dunia sedang berjuang untuk pulih dari pukulan covid-nya, memicu harapan untuk langkah-langkah dukungan lebih lanjut dari otoritas Tiongkok," ucap dia.Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ibrahim memprediksi rupiah pada perdagangan besok depan akan bergerak secara fluktuatif meskipun kemungkinan besar akan kembali mengalami pelemahan."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.190 per USD hingga Rp15.260 per USD," tutup Ibrahim.