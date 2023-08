Astra Financial Dongkrak Industri Otomotif Indonesia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Divisi jasa keuangan di bawah PT Astra International Tbk, Astra Financial , optimistis akan meraih pencapaian yang positif pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 tahun ini.Sebelumnya, pada GIIAS 2022, pencapaian transaksi Astra Financial melampaui target dengan total nilai transaksi mencapai lebih dari Rp2 triliun selama pelaksanaan GIIAS 2022 di Tangerang, Surabaya, dan Medan."Tahun ini, Astra Financial optimis dapat menghasilkan pencapaian yang lebih baik melalui partisipasinya di penyelenggaraan GIIAS Tangerang pada 10-20 Agustus 2023 dan Surabaya pada 20-24 September 2023," ujar Executive-in-Charge Astra Financial Rudy Chen, saat konferensi pers di Menara Astra, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2023.Rudy mengatakan, saat ini tren kepemilikan kendaraan terus tumbuh dengan populasi mobil yang terus bertumbuh. Selain itu, antusiasme masyarakat dalam memiliki mobil baru juga tinggi, sehingga menjadi tujuan Astra Financial dalam mendukung event GIIAS 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang pada 10-20 Agustus 2023."Astra Financial bersama sembilan unit bisnisnya kembali menjadi platinum sponsor dalam GIIAS 2023 dan menawarkan berbagai layanan keuangan komprehensif, mulai dari pembiayaan, asuransi, hingga keuangan digital. Partisipasi Astra Financial di GIIAS 2023 sekaligus mendukung kegiatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat sesuai program yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," jelasnya.Pada perhelatan pameran otomotif terbesar di ASEAN ini, Astra Financial memboyong sembilan dari 14 unit bisnisnya, yaitu bisnis pembiayaan FIFGROUP, Astra Credit Company (ACC), dan Toyota Astra Financial Services (TAF). Bisnis asuransi yakni Asuransi Astra, Astra Life, dan lini bisnis keuangan digital Astra Pay, MauCash, Moxa, dan SEVA."Merupakan sebuah kebanggaan bagi Astra Financial untuk dapat turut mendukung pertumbuhan industri otomotif Indonesia yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Kami konsisten mendukung perhelatan GIIAS sejak 2018 sejalan dengan antusias dan semangat kami untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan aman, sesuai dengan visi kami untuk menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan Indonesia," ungkap Director-in-Charge Astra Financial Suparno Djasmin.Pada gelaran GIIAS 2023, Astra Financial juga bekerja sama dengan PT Astra Digital Mobil (ADMO) yang berfokus kepada penjualan, pembelian maupun tukar tambah mobil bekas secara on-demand yang terpercaya dan terintegrasi dengan berbagai lini bisnis otomotif Grup Astra, sebagai Official Trade-In Partner.