Astra Financial Ikut Di GIIAS 2023, Ada Pembiayaan Mobil Listrik

Astra Financial kembali ikut serta di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Mereka akan membawa 9 unit bisnisnya ke pameran otomotif tersebut, dan siap untuk mendukung perkembangan otomotif nasional.Sembilan unit bisnis Astra Financial tersebut akan memberikan layanan pembiayaan kendaraan roda empat, termasuk mobil listrik, melalui Astra Credit Companies (ACC) dan Toyota Astra Financial Services (TAF), serta layanan pembiayaan kendaraan roda dua oleh FIFGROUP. Kemudian, layanan asuransi bersama Asuransi Astra dan Astra Life, Fintech (Maucash), Electronic Money (AstraPay), Wealth tech app (Moxa) dan layanan pembelian mobil secara digital (SEVA).Co-Project Director Astra Financial GIIAS 2023, Yulian Warman, menyebutkan siap untuk memberikan dukungan pembiayaan mobil listrik. Dia menilai skema cicilan mobil listrik yang mana skemanya beda dengan mobil konvensional."Kalau secara kredit itu kebanyakan mobil yang pembiayaannya ditangani oleh Astra Financial adalah mobil dari Astra seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu. Hitungan pembiayaan mobil listrik memang akan beda dengan mobil pada umumnya," kata Yulian Warman pada Kamis (3-8-2023) di Gunawarman Jakarta.EVP Corporate Communication & Strategy Management ACC, Riadi Prasodjo, menambahkan perusahan sudah menyiapkan pembiayaan untuk mobil listrik. Dia menyebutkan sudah memiliki hitung-hitungan untuk menyalurkan kredit pembelian mobil listrik."Untuk pembiayaan sudah terima dan hitungannya sudah ada, kita juga support produk non Astra. Pada intinya kita sudah dukung," kata Riadi yang kesempatan yang sama.Salah satu hal yang menjadi pembeda kredit mobil listrik adalah, perhitungannya masih menyatukan antara mobil dan baterai. "Kalau misalnya di copot baterainya, resikonya besar. Maka dari itu untuk pembiayaan yang hanya baterainya saja belum bisa."Astra Financial memastikan booth utama mereka berada di Hall 7 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka akan ikut serta di GIIAS 2023 selama 10-21 Agustus 2023.