Rupiah Sore Merekah di Rp15.217/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan Selasa terpantau menguat ketimbang pembukaan pada pagi tadi di level Rp15.221 per USD. Diharapkan sejumlah sentimen positif terus berdatangan baik dari dalam maupun luar negeri sehingga mata uang Garuda mampu terus menguat.Mengutip Bloomberg, Selasa, 8 Agustus 2023, perdagangan sore berakhir di posisi Rp15.217 per USD, menguat 32 poin atau setara 0,21 persen. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.217 hingga Rp15.243 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp15.164 per USD.Sementara itu, kurs dolar AS bergerak datar dan hanya naik tipis terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Hal itu terjadi karena investor tengah menunggu data inflasi AS pekan ini.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,03 persen menjadi 102,04 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1007 dari USD1,1009 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2784 dari USD1,2754.