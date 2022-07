Rupiah Gilas Dolar AS saat The Fed Naikkan Suku Bunga 75 Bps

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau menguat tipis ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp15.010 per USD. Mata uang Garuda mampu meredam keperkasaan mata uang Paman Sam usai The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebanyak 75 basis poin.Mengutip Bloomberg, Kamis, 28 Juli 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di posisi Rp14.937 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.931 hingga Rp14.950 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.907 per USD.Sementara itu, Federal Reserve memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 75 basis poin, yang kedua berturut-turut sebesar itu. Langkah tersebut diambil karena lonjakan inflasi di Amerika Serikat (AS) tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan yang jelas."Inflasi tetap tinggi, mencerminkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan terkait pandemi, harga pangan dan energi yang lebih tinggi, dan tekanan harga yang lebih luas," kata The Fed, dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan kebijakan dua hari.